Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 06.12.2020)

6 декабря 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 11 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

Смотрите в 10 выпуске шоу

На проект в отчаянии обратится 33-летний Сергей Онищенко. 5 лет назад он получил производственную травму. Как следствие, разбитое лицо, потеря глаза и зубов, рука «собранная» по частям, 10 дней комы, 16 операций и неутешительный прогноз врачей, которые давали лишь 6% на то, что Сергей будет жить. И мужчина ухватился за жизнь, пройдя невероятные испытания: невыносимая боль, осознание того, что в зеркале он каждый раз будет видеть искаженное лицо, а глаза уже не вернуть. Мало того, Сергей на несколько месяцев потерял память. Долгое время не узнавал даже родную маму. И заново учился писать и читать. Все его страдания стали невыносимыми после того, как мужчину бросила жена и забрала маленькую дочь, которую он не видел уже год. Сергей больше всего мечтает снова обнять дочь, но боится напугать ее своим видом. Также он стремится снова устроиться на работу. Но из-за многочисленных травм ему запретили работать физически. Что же наши специалисты будут делать в этом сложнейшем случае? И помогут ли в борьбе новейшие технологии?

А также – в серии образовательных лекций по половому воспитанию и практических задач для родителей вы узнаете, в каком возрасте, о чем и как говорить с ребенком. Почему так важно называть половые органы своими именами: пенис (член), вульва? О таком важном «правиле трусиков» и не только. Как правильно разговаривать с детьми о сексе – расскажут специалисты.

11 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 06.12.2020 в 21:15 на СТБ и после эфира на нашем сайте tv.ua.