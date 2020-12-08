Таємниці ДНК 2 сезон: 9 месяцев расследования, чтобы попытаться разыскать биологических родных героя

8 декабря 2020 15:30 Юлия Крутиева
Таємниці ДНК 2 сезон: 9 месяцев расследования, чтобы попытаться разыскать биологических родных героя

Сегодня, 8 декабря, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

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Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который навсегда изменит жизнь 40-летнего Андрея.

В свои 40 лет Андрей дважды сирота. Биологическая мать отказалась от него при рождении, а в юношеском возрасте он лишился и приемных родителей. Сейчас у мужчины есть все, о чем он когда-то мечтал – своя крепкая семья, успешный бизнес и даже собственный благотворительный фонд, но мысль о знакомстве  с родной матерью не покидает его ни на минуту. Он 23 года искал ее самостоятельно, задействовав все связи и возможности. Андрею удалось выяснить, как зовут биологическую маму, и даже больше – найти четыре женщины с таким же именем и фамилией. Но все они утверждают, что не могут быть ему родными.

В последней надежде на помощь Андрей обратился в проект «Таємниці ДНК». Команда провела собственное расследование, которое длилось 9 месяцев. Журналисты побывали в нескольких странах, обработали множество архивных материалов, и все для того, чтобы помочь Андрею услышать главный ответ в своей жизни. Получится ли отыскать биологическую семью героя – станет известно в эфире. Смотрите сегодня,  в 19:00 на СТБ! 

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