Таємниці ДНК 2 сезон: многодетная мать попытается спасти трехлетнего сына с помощью теста ДНК

1 декабря в 19:00 на СТБ, выйдет новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ток-шоу «Таємниці ДНК» ведущая Татьяна Высоцкая откроет максимальное количество конвертов с результатами ДНК-теста за историю проекта, чтобы помочь трехлетнему Грише.

30-летняя Галина воспитывает семерых детей. Совсем скоро она станет мамой в восьмой раз. Галина – мать-одиночка, ведь, к сожалению, семья ни с одним из отцов ее детей не сложилась. Но личная жизнь волнует героиню намного меньше, чем благополучие и здоровье ее малышей.

Ведущая Татьяна Высоцкая / пресс-служба канала СТБ

Со слезами на глазах Галина просит о помощи трехлетнему сыну Грише, у которого с рождения проблемы с сердцем. Дорогостоящую операцию мать сделать не в состоянии, а отец мальчика помогать отказывается, ведь уверен, что ребенок – не от него.

По словам мужчины, он ушел от Галины задолго до рождения Гриши, кроме того, у Гали были постоянные связи с женатыми мужчинами и она и сама не знает, кто отец не только Гриши, но и остальных детей! Открыть правду, которая может спасти жизнь маленькому Грише, может лишь тест ДНК! Смотрите сегодня, в 19:00 на СТБ!

Напомним,