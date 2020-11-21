Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 24.11.2020)

21 ноября 2020 19:38 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 24.11.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 24.11.2020)
пресс-служба

24 ноября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 18 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 18 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

18-летняя Яна всегда чувствовала себя сиротой. Почти с пеленок девочку воспитывала ее строгая бабушка, ведь родная мать Яны строила новую жизнь в соседнем селе. Девушка признается, что главная мечта для нее сейчас – создать собственную счастливую семью. А еще – увидеть на своей свадьбе родного отца и наладить с ним отношения. Но только кто он – неизвестно. Яна выяснила, что перед ее рождением у матери была связь с двумя мужчинами из одного села. Девушка никогда не видела их, но сумела разыскать в социальных сетях. Вот только оба уверяют, что никто из них не может быть отцом Яны! Последняя надежда девушки – ток-шоу «Таємниці ДНК».

18 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 24 ноября в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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