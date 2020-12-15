Таємниці ДНК 2 сезон: продолжение масштабного расследования и драматический финал ток-шоу

Сегодня, 15 декабря, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который навсегда изменит жизнь 40-летнего Андрея.

В минувшем выпуске история Андрея, который в свои 40 лет дважды сирота, потрясла всю страну. Биологическая мать отказалась от него при рождении, а в юношеском возрасте он лишился и приемных родителей. Сейчас у мужчины есть все, о чем он когда-то мечтал – своя крепкая семья, успешный бизнес и даже собственный благотворительный фонд, но мысль о знакомстве с родной матерью не покидает его ни на минуту. Команда проекта провела масштабное расследование, и готова показать продолжение истории.

Андрей встретится с потенциальными родственниками – отцом и братом-близнецом. Но окажутся ли они родными по крови – ответит тест ДНК. Финал выпуска станет одним из самых неожиданных и эмоциональных за всю историю проекта! Смотрите сегодня, в 19:00 на СТБ!