Полезная программа: тонкости мясной нарезки
Во вторник, 22 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу, посвященный мясной нарезке.
Байонская и вестфальская ветчина, итальянское прошутто, испанский хамон – эти деликатесы достойно украсят любой праздничный стол. Но сколько в мире существует мясо, столько у человечества возникают вопросы: как есть, с чем есть и сколько есть. Что полезнее – балык, ветчина или хамон? Как выбрать качественный продукт? С чем лучше всего подавать эти деликатесы?
«Мясную нарезку нужно ставить на стол не ранее чем за час до прихода гостей, чтобы она не обветрилась, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Мясо должно быть комнатной температуры, очищенное от шкурки и нарезанное тоненькими кусочками. Хамон и некоторые виды итальянской ветчины лучше подавать на отдельном блюде, чтобы они сохранили свой аромат. Хорошим дополнением к мясным деликатесам станут свежие овощи, оливки и соленые огурцы, а также хрен, горчица и острые соусы. И не забудьте о хлебе или соленых крекерах. Они идеально подходят к мясной нарезке».
«Я родом из Венесуэлы, где всегда на праздник принято накрывать на стол большую ладью с мясной нарезкой, – делится Амадор Лопес. – Вообще венесуэльцы любят мясные деликатесы и на завтрак, и на обед, и на ужин. А в преддверии Нового года у нас обязательно варится в вине кусок ветчины весом в 5 кг, который потом тоненько нарезается и подается в горячем или холодном виде с кисло-сладким соусом. То, что это вкусно, – это понятно. Но, оказывается, это еще и полезно. Ведь ветчина, как и другие виды красного мяса, – источник протеинов».
Выпуск ток-шоу, посвященный мясной нарезке, смотрите завтра, 22 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер».