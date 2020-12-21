Полезная программа: тонкости мясной нарезки

21 декабря 2020 11:46 Александр Кива
Полезная программа: тонкости мясной нарезки
Полезная программа: тонкости мясной нарезки
пресс-служба

Во вторник, 22 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу, посвященный мясной нарезке.

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Балык, буженина, ветчина и хамон... Как выбрать вкусные мясные деликатесы, чтобы получить максимальную пользу? Что делать, чтобы нарезка не обветривалась? Как красиво нарезать мясо? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу Полезная программа расскажут о тонкостях выбора мясной нарезки и ее пользе для здоровья.

Байонская и вестфальская ветчина, итальянское прошутто, испанский хамон – эти деликатесы достойно украсят любой праздничный стол. Но сколько в мире существует мясо, столько у человечества возникают вопросы: как есть, с чем есть и сколько есть. Что полезнее – балык, ветчина или хамон? Как выбрать качественный продукт? С чем лучше всего подавать эти деликатесы?

«Мясную нарезку нужно ставить на стол не ранее чем за час до прихода гостей, чтобы она не обветрилась, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Мясо должно быть комнатной температуры, очищенное от шкурки и нарезанное тоненькими кусочками. Хамон и некоторые виды итальянской ветчины лучше подавать на отдельном блюде, чтобы они сохранили свой аромат. Хорошим дополнением к мясным деликатесам станут свежие овощи, оливки и соленые огурцы, а также хрен, горчица и острые соусы. И не забудьте о хлебе или соленых крекерах. Они идеально подходят к мясной нарезке».

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Как оформить мясное ассорти для праздничного стола? Cколько такого мяса можно съесть и стоит ли давать его детям? Что помогает нам получить и пользу, и наслаждение от мясных деликатесов? И каков их срок хранения? Своими советами и рецептами поделятся эксперты ток-шоу: врач-гастроэнтеролог Татьяна Кулиш, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Алик Мкртчян, картадор Николай Гаркавченко и хореограф Амадор Лопес.

«Я родом из Венесуэлы, где всегда на праздник принято накрывать на стол большую ладью с мясной нарезкой, – делится Амадор Лопес. – Вообще венесуэльцы любят мясные деликатесы и на завтрак, и на обед, и на ужин. А в преддверии Нового года у нас обязательно варится в вине кусок ветчины весом в 5 кг, который потом тоненько нарезается и подается в горячем или холодном виде с кисло-сладким соусом. То, что это вкусно, – это понятно. Но, оказывается, это еще и полезно. Ведь ветчина, как и другие виды красного мяса, – источник протеинов».

Выпуск ток-шоу, посвященный мясной нарезке, смотрите завтра, 22 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер».

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