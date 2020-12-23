Супермама 2 сезон: какими принципами воспитания удивит "мама-анархия"
Сегодня, 23 декабря, в 18:00 на СТБ четыре участницы продолжат соревнование за звание «супермама».
Сегодня в гости приглашает мама троих детей – Мария. Ее старшему сыну 18 лет, дочке – 12 и младшему ребенку будет шесть лет. В их доме царит настоящая анархия. Участница разрешает детям быть собой и принимает их любой выбор. Не сказывается ли это на дисциплине – готовы проверить участницы реалити!
Я супермама, потому что я разрешаю своим детям быть собой, самовыражаться и жить по кайфу, - отмечает героиня.
Согласятся ли с этим соперницы? И почему визит к участнице превратится в настоящий шок для остальных героинь? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ!