Супермама 2 сезон: какими принципами воспитания удивит "мама-анархия"

23 декабря 2020 17:55 Юлия Крутиева
Супермама 2 сезон: какими принципами воспитания удивит
Супермама 2 сезон: какими принципами воспитания удивит "мама-анархия"
пресс-служба

Сегодня, 23 декабря, в 18:00 на СТБ четыре участницы продолжат соревнование за звание «супермама».

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Они отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам проекта Супермама-2. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Сегодня в гости приглашает мама троих детей – Мария. Ее старшему сыну 18 лет, дочке – 12 и младшему ребенку будет шесть лет. В их доме царит настоящая анархия. Участница разрешает детям быть собой и принимает их любой выбор. Не сказывается ли это на дисциплине – готовы проверить участницы реалити!

Я супермама, потому что я разрешаю своим детям быть собой, самовыражаться и жить по кайфу, - отмечает героиня.

Согласятся ли с этим соперницы? И почему визит к участнице превратится в настоящий шок для остальных героинь? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ! 

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