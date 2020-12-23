О чем молчат женщины: эксперты разберутся, стоит ли становиться приемными родителями

О чем молчат женщины: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2020)

23 декабря в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «О чем молчат женщины» с несменной ведущей легендарной Оксаной Байрак. В студии эксперты обсудят все аспекты усыновлении.

В студию «О чем молчат женщины» к Оксане Байрак придет героиня, которая больше всего на свете мечтает о ребенке. Но, к сожалению, после длительных лечений и обследований вердикт враче однозначен, и родить она не сможет. С мужем они готовы рассмотреть усыновление, но вокруг огромное количество мифов и историй о детях, которых взяли в семьи, и через время, не справившись с нравом возвращали назад.

Правда ли, что внезапно в любой момент жизни может объявиться биологический родитель и его права на ребенка будут приоритетнее?

В студии студии «О чем молчат женщины» эксперты социальных служб, люди с личными историями и драмами помогут героине рассмотреть ситуации со всех возможных сторон и оценить все риски, с которыми могут столкнуться приемные родители.

Напомним,