О чем молчат женщины: эксперты разберутся, стоит ли становиться приемными родителями

23 декабря 2020 12:20 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: эксперты разберутся, стоит ли становиться приемными родителями
О чем молчат женщины: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2020)
пресс-служба канала СТБ

23 декабря в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «О чем молчат женщины» с несменной ведущей легендарной Оксаной Байрак. В студии эксперты обсудят все аспекты усыновлении.

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В студию «О чем молчат женщины» к Оксане Байрак придет героиня, которая больше всего на свете мечтает о ребенке. Но, к сожалению, после длительных лечений и обследований вердикт враче однозначен, и родить она не сможет. С мужем они готовы рассмотреть усыновление, но вокруг огромное количество мифов и историй о детях, которых взяли в семьи, и через время, не справившись с нравом возвращали назад. 

Правда ли, что внезапно в любой момент жизни может объявиться биологический родитель и его права на ребенка будут приоритетнее? 

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В студии студии «О чем молчат женщины» эксперты социальных служб, люди с личными историями и драмами помогут героине рассмотреть ситуации со всех возможных сторон и оценить все риски, с которыми могут столкнуться приемные родители.

Напомним, 

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