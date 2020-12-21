О чем молчат женщины: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2020)

21 декабря 2020 19:54 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2020)
кадр из программы

23 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 17 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

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Смотрите в 17 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: Что делать, если ты стала жертвой насилия? Сейчас многие громко заявляют о том, что пережили абьюзивный опыт. Но что случается сразу после того, как эта правда раскрыта? Действительно ли с души падает камень и можно перевернуть страницу? Героиня программы столкнулась с болезненным опытом и должна принять решение: готова ли она официально заявить на своего обидчика, но тогда придется признаться всем вокруг о том, что он делал, столкнуться с новым витком его агрессии? Или же справедливость всегда должна торжествовать и без точки в этой истории никогда не будет возможности начать новые отношения? В студии психологи, юристы и люди с личными историями поделятся опытом и помогут героине принять не эмоциональное, а взвешенное решение, которое действительно изменит ее жизнь к лучшему.

17 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 23.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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