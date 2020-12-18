О чем молчат женщины: плюсы и минусы домашних родов, мнение акушеров-гинекологов
В минувшем выпуске откровенного ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ эксперты говорили, в чем преимущества и недостатки домашних родов. Можно ли рожать самостоятельно дома в ванной – рассказали специалисты.
Для этого нужно несколько составляющих:
● акушер-гинеколог
● чистая и стерильная ванна с чистой водой
● свечи
● аромалампы и масла
● ощущение дома и полное спокойствие.
По их мнению, вода комфортной температуры снимает боль.
Также многие мамы обращаются к доуле - это не домашняя акушерка, а профессиональный партнер женщины, которая помогает ей при родах и подготовкой к ним.
Доула отвечает за:
● немедикаментозное обезболивание в родах (массажи, аромамасла и т.д.)
● психологическая поддержка
● роды с сопровождением акушера-гинеколога
Акушеры-гинекологи в студии все же выступили против домашних родов:
2) Вопрос стерильности в домашних условиях всегда остается открытым, а вода из-под крана слишком грязная среда для открытой матки.
3) Домашние роды не узаконены на законодательном уровне. То есть, это нарушение и уголовная ответственность за незаконное оказание медицинских услуг без лицензии, поскольку личной лицензии у акушеров-гинекологов нет.
Акушеры-гинекологи не против родов или "в воду", но только в медицинском учреждении и под присмотром врачей.
В родильных залах также можно создать атмосферу, поставить свечи и аромалампы. Некоторые врачи руководствуются правило трех "т" при родах – тихо, темно и тепло.
Но все же все специалисты отмечают, что самое главное во время родов – это ощущение безопасности. Кому-то хочется рожать дома, потому что так спокойнее, а кому-то – в медицинском учреждении. Оба желания – нормальны. Главное, принять взвешенное и правильное для себя решение.
Напомним,