О чем молчат женщины: плюсы и минусы домашних родов, мнение акушеров-гинекологов

18 декабря 2020 01:30 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: плюсы и минусы домашних родов, мнение акушеров-гинекологов
О чем молчат женщины: плюсы и минусы домашних родов
pixabay.com

В минувшем выпуске откровенного ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ эксперты говорили, в чем преимущества и недостатки домашних родов. Можно ли рожать самостоятельно дома в ванной – рассказали специалисты.

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Ведущая ток-шоу "О чем молчат женщины" Оксана Байрак собрала два лагеря гостей – "за" и "против" домашних родов. Женщины, которые рожали в ванной, признались, что это было их лучшее решение и все прошло безопасно и безболезненно.

Для этого нужно несколько составляющих:

● акушер-гинеколог
● чистая и стерильная ванна с чистой водой
● свечи
● аромалампы и масла
● ощущение дома и полное  спокойствие.

По их мнению, вода  комфортной температуры снимает боль.

Также многие мамы обращаются к доуле - это не домашняя акушерка, а профессиональный партнер женщины, которая помогает ей при родах и подготовкой к ним.

О чем молчат женщины: плюсы и минусы домашних родов / pixabay.com

Доула отвечает за: 

● немедикаментозное обезболивание в родах (массажи, аромамасла и т.д.)
● психологическая поддержка 
● роды с сопровождением акушера-гинеколога

Акушеры-гинекологи в студии все же выступили против домашних родов:

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1) Непредвиденные осложнения во время родов могут возникать даже у подготовленной роженицы, этого предусмотреть невозможно. Поэтому в таких ситуациях могут помочь лишь только врачи в медучреждениях. В таких ситуациях счет идет уже не на минуты, а на секунды.

2) Вопрос стерильности в домашних условиях всегда остается открытым, а вода из-под крана слишком грязная среда для открытой матки.

3) Домашние роды не узаконены на законодательном уровне. То есть, это нарушение и уголовная ответственность за незаконное оказание медицинских услуг без лицензии, поскольку личной лицензии у акушеров-гинекологов нет.

Акушеры-гинекологи не против родов или "в воду", но только в медицинском учреждении и под присмотром врачей.

В родильных залах также можно создать атмосферу, поставить свечи и аромалампы. Некоторые врачи руководствуются правило трех "т" при родах – тихо, темно и тепло.

Но все же все специалисты отмечают, что самое главное во время родов – это ощущение безопасности. Кому-то хочется рожать дома, потому что так спокойнее, а кому-то – в медицинском учреждении. Оба желания – нормальны. Главное, принять взвешенное и правильное для себя решение.

Напомним,

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