Сегодня, 30 ноября, в 18:00 на СТБ в шоу «Супермама» четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей.

Участницы шоу «Супермама» отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Первой в гости приглашает нутрициолог Мила. Вместе с супругом участница воспитывает 5-летнего сына. С детства мама прививает Авету любовь к здоровому образу жизни и духовному развитию.

Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-нутрициолог?

Все члены семьи занимаются йогой, медитациями и слушают мантры. В том числе и ребенок. Не страдают ли от этого другие сферы жизни мальчика – готовы проверить участницы реалити.

Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-нутрициолог?

Также на этой неделе зрители познакомятся с мамой-кондитером Виталиной. Вместе с супругом, участником проекта «МастерШеф. Профессионалы» Аликом Мкртчяном, мама воспитывает двоих детей – 9-летнего Сема и 3-летнюю Сандру. Все свое время Виталина отдает материнству и очень этому рада.

В гости пригласит и бодипозитивная мама Ирина. Вместе с супругом участница воспитывает сына, которому год и три месяца. Ирина занимается собственной студией вокала, но прежде всего она – любящая мама и жена. В их семье нет чётких правил и границ. Мама позволяет сыну практически все. А также уверяет, что в доме, в котором есть маленький ребенок, попросту не может быть чисто! Согласятся ли с этим остальные участницы? И какие оценки поставят Ире?

Еще одна мама, которая поборется за звание лучшей – 23-летняя Катя. Девушка воспитывает двоих деток – 4-летнего Платона и 2-летнюю Эмилию. Главное правило в их семье – воспитывать детей самостоятельными личностями. Так, сын героини может сам постирать для себя вещи, найти еду в холодильнике и разогреть ее, убрать после себя. Хорошая ли это тактика для воспитания – расскажет Дмитрий Карпачев. А также, кто получит наивысшие оценки в этот раз?

Смотрите с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ!

Напомним,