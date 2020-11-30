Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-нутрициолог?

30 ноября 2020 15:25 Юлия Крутиева
Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-нутрициолог?
Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-нутрициолог?
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 30 ноября, в 18:00 на СТБ в шоу «Супермама» четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей.

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Участницы шоу «Супермама» отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев. 

Первой в гости приглашает нутрициолог Мила. Вместе с супругом участница воспитывает 5-летнего сына. С детства мама прививает Авету любовь к здоровому образу жизни и духовному развитию. 

Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-нутрициолог?
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Все члены семьи занимаются йогой, медитациями и слушают мантры. В том числе и ребенок. Не страдают ли от этого другие сферы жизни мальчика – готовы проверить участницы реалити. 

Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-нутрициолог?
 Также на этой неделе зрители познакомятся с мамой-кондитером Виталиной. Вместе с супругом, участником проекта «МастерШеф. Профессионалы» Аликом Мкртчяном, мама воспитывает двоих детей – 9-летнего Сема и 3-летнюю Сандру. Все свое время Виталина отдает материнству и очень этому рада. 

В гости пригласит и бодипозитивная мама Ирина. Вместе с супругом участница воспитывает сына, которому год и три месяца. Ирина занимается собственной студией вокала, но прежде всего она – любящая мама и жена. В их семье нет чётких правил и границ. Мама позволяет сыну практически все. А также уверяет, что в доме, в котором есть маленький ребенок, попросту не может быть чисто!  Согласятся ли с этим остальные участницы? И какие оценки поставят Ире? 

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Еще одна мама, которая поборется за звание лучшей – 23-летняя Катя. Девушка воспитывает двоих деток – 4-летнего Платона и 2-летнюю Эмилию. Главное правило в их семье – воспитывать детей самостоятельными личностями. Так, сын героини может сам постирать для себя вещи, найти еду в холодильнике и разогреть ее, убрать после себя. Хорошая ли это тактика для воспитания – расскажет Дмитрий Карпачев. А также, кто получит наивысшие оценки в этот раз? 

Смотрите с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ!  

Напомним, 

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