Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 12.11.2020)

29 ноября 2020 22:42 Александр Кива
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 12.11.2020)
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 12.11.2020)
пресс-служба

12 ноября на канале СТБ вышел 20 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

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Смотрите в 20 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока – участницам предстоит отправиться в гости к 24-летней Эльвире. Вместе с супругом девушка воспитывает шестилетнего сына.  Мама отмечает, что справиться с ним иногда нелегко, ведь у мальчика уже есть свое «Я». Эльвира старается не поддаваться на провокации сына, но всегда ли ей это удается? Мама отмечает, что успевает заниматься сыном, работать, готовить и убирать. Так ли все идеально на самом деле – готовы проверить соперницы.

20 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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