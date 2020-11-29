Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 12.11.2020)

12 ноября на канале СТБ вышел 20 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 20 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока – участницам предстоит отправиться в гости к 24-летней Эльвире. Вместе с супругом девушка воспитывает шестилетнего сына. Мама отмечает, что справиться с ним иногда нелегко, ведь у мальчика уже есть свое «Я». Эльвира старается не поддаваться на провокации сына, но всегда ли ей это удается? Мама отмечает, что успевает заниматься сыном, работать, готовить и убирать. Так ли все идеально на самом деле – готовы проверить соперницы.

20 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

Еще больше материалов и выпусков проекта Супермама ПО ССЫЛКЕ