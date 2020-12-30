Новый год на НЛО TV: что канал покажет 31 декабря

30 декабря 2021 22:36 Юлия Крутиева
Новый год на НЛО TV: что канал покажет 31 декабря

Что посмотреть 31 декабря на телеканале НЛО TV – читайте в нашем материале.

В этом году 31 декабря телеканал НЛО TV подготовил для зрителей много юмора, тепла и заряда в год новый.

Уверен, что всем очень хочется, чтобы 2021-й оправдал надежды. Поэтому встретить его надо в хорошем настроении и в хорошей компании. Так что идеальный вариант – провести 31 декабря вместе с телеканалом НЛО TV. Мы подготовились и покажем зрителю легкий, приятный юмор от любимых актеров, ведущих и даже анимационных героев. Благодарен всем, кто был с нами в 2020-м, обязательно увидимся в новом году! Ведь мы планируем радовать, удивлять и заряжать новыми яркими премьерами! – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Днем в 13:00 состоится премьера второго сезона анимационного ситкома «Опасная зона» – все 10 серий сразу. По сюжету, в самом центре Украины, где возникла зона экологической катастрофы и свалка радиационных отходов, продолжает жить единственная семья людей. Карпенко пытаются приспособиться к жизни в новых условиях. Во втором сезоне «Опасной зоны» семью Карпенко ждут еще более захватывающие приключения в мире человеко-зверей. Невероятные и интересные события, которые возможны только в анимационном пространстве, заставят зрителя смеяться и сопереживать главным героям. Второй сезон наполнен неожиданными поворотами, острыми сюжетами, множеством новых персонажей и, конечно же, приправленный черным юмором.

В 21:50 начнется новогодний выпуск шоу «Мамахохотала». Актеры покажут и расскажут, как в этом году мы все сплотились, сблизились и привыкли друг к другу заново. На примере Люды и Вани и Жени и Ани зритель увидит, как пары меняли свой быт и решали простые жизненные вопросы. А еще узнает, как наладить личную жизнь, когда все родственники решили жить в одной квартире, как туристические агентства пытаются найти клиентов, а девушки спорят на ребят. Будет и интерактивный номер, в котором будет решаться судьба влюбленной пары, и сон возле оливье, и елка, которая говорит, и тайные новогодние желания. На новогодний огонек также придут и другие звезды НЛО TV – ведущий шоу «Оттак мастак» Серж Куницын и его соведущая Аманда Ироанья, звезда сериала «Швидка» Надежда Хильская, актеры сериала «Суперкопы» Тарас Цымбалюк и Павел Тупиков, актеры сериала «Громада» Богдан Шелудяк, Татьяна Юрикова и Кирилл Ганин, ведущий тревел-шоу «Чекин» Илья Луценко.

Фильм «Инфоголик» подхватит эстафету и уже в 00:00 зритель познакомится с главным героем Максимом. Свободное время он проводит, уткнувшись в экран смартфона или ноутбука. Героя беспокоит только одно: постоянно быть в курсе всех новостей. Поглощенный информационной зависимостью, Максим не замечает, что происходит прямо у него под носом. Жена героя, Маша, пытается сообщить мужу, что беременна, но он не обращает внимания на ее намеки. В пылу ссоры Маша хочет, чтобы все новости, о которых читает любимый человек, происходили с ним в реальности. Это желание осуществляется, что приводит к ряду нелепых и комичных ситуаций. В главных ролях: Евгений Янович, Олег Маслюк, Елена Борозенец.

А в 01:45 зрителей ждет фильм «Встреча одноклассников». В основе сюжета – история трех школьных друзей (рок-музыканта, предпринимателя и архитектора), которые встречаются, чтобы отметить 25-летие выпуска. Многие считают, что раз судьба дала шанс не видеть никого из своих одноклассников сразу после выпускного – надо этим воспользоваться. Но наши герои решают иначе и отправляются на важнейшую вечеринку в их жизни! В главных ролях: Валерий Харчишин, Андрей Бурым и Алексей Нагрудный.

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