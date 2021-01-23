Яркая зима с ТЕТ: фильм "Марсианин", мультфильмы "Братец медвежонок" и "В гости к Робинсонам"

Что смотреть на ТЕТ с 25 по 29 января 2021

Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей неделе с 25 по 29 января 2021 года.

В последнюю неделю января по будням на ТЕТ порадуй себя позитивными эмоциями.

Понедельник-вторник в 12:15 – «Братец медвежонок» 1-2

Правило первое: никогда не гневи Великих Духов. Правило второе: особенно, если живешь в каменном веке. Главный герой Кенай решил, что правила придуманы, чтобы их нарушать, и за это духи предков превратили его в медведя.

В первой части мультика, в понедельник в 12:15 на ТЕТ, Кенай попытается вернуться обратно в человеческий облик, а поможет ему в этом маленький медвежонок Кода. А уже во второй части, во вторник, встретит любовь всей жизни, девушку Ниту. Кенай нужен ей для того, чтобы разрушить амулет, который мешает ей выйти замуж за возлюбленного.

По дороге к водопаду, где амулет необходимо сжечь, Кенай и Нита сильно сблизятся, вспоминая приключения детства. Теперь они не знают, действительно ли нужно уничтожать особый амулет.

В среду в 20:00 – «Марсианин»

Родители, которые иногда забывают своих детей в торговых центрах или супермаркетах – этот фильм для вас. Потому что главного героя, Марка Уотни, случайно забыли на Марсе. Как тебе такое, Илон Маск?

Связь с Землей и кораблем его команды отсутствует, но жилой модуль полностью функционирует. Марк решает протянуть на существующие запасы следующие 4 года до прилета миссии «Арес-4».

В четверг в 12:15 – «Геркулес»

Если Геркулес не спускался за тобой в загробный мир и не дрался с Аидом за твою бессмертную душу – тогда ты не Мэг, героиня мультфильма «Геркулес». На эту парочку можно было бы смотреть вечно, если бы в мультике не было еще столько классных героев.

Мы побежали смотреть, уже в четверг в 12:15 на ТЕТ мультик «Геркулес». И ты не пропусти, сам Зевс приглашал.

В пятницу в 12:15 – «В гости к Робинсонам»

Юный изобретатель Льюис отправляется в путешествие во времени, чтобы познакомиться с семьей, которую он не знал до этого. В фантастическом мире 2037 года лягушки хип-хопперы и собаки в солнечных очках – такое же привычное явление, как и говорящие динозавры.

Благодаря удивительной случайности Льюис открывает, что судьба будущего находится в его руках. Но он не может спасти сам – ему понадобится помощь невероятной семьи Робинсонов, которые учат его двигаться только вперед, никогда не отступать и всегда верить в собственные силы.