МастерШеф. Профессионалы-3: участников ждет нововведение – борьба будет ожесточенной

5 февраля 2021 17:40 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: участников ждет нововведение – борьба будет ожесточенной
МастерШеф. Профессионалы-3: участников ждет нововведение – борьба будет ожесточенной
пресс-служба

Завтра, 6 февраля, в 19:00 на СТБ состоится премьера знаменитого кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»-3.

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В новом сезоне на кастинг придут шефы, шефини, су-шефы, бренд-шефы, кондитеры и даже шоколатье из высококлассных ресторанов по всей стране. Судьи – Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский – дадут шанс лишь сильнейшим.

Из сотни претендентов судьи отберут 30 самых достойных, которые затем будут соревноваться за место в двадцатке лучших участников «МастерШеф. Профессионалы»-3. В третьем сезоне проекта их ждет нововведение! Вместе с белым фартуком некоторые профи получат повязку – красную, синюю, зеленую или желтую. Каждый цвет характеризует то качество, которого по мнению судей, не хватает участнику. Чтобы попасть в двадцатку профи необходимо сразится еще в нескольких этапах. Борьба будет ожесточенной!

МастерШеф. Профессионалы-3 / пресс-служба

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На кастинг придет шеф-повар ресторана, в котором часто бывает сам Эктор Хименес-Браво, шеф-кондитер, представивший Украину на кубке Европы, уникальный шеф-повар из Мукачева и даже преподаватель в академии шефов. Впервые на кухне «МастерШеф. Профессионалы» будет такое количество шефинь, которые придут, чтобы разрушить стереотип о «неженской профессии».

Чьи блюда вызовут восхищение и похвалу судей, и кто получит такой желанный белый фартук – узнаем в субботу на СТБ!

 

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