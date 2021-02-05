МастерШеф. Профессионалы-3: участников ждет нововведение – борьба будет ожесточенной
Завтра, 6 февраля, в 19:00 на СТБ состоится премьера знаменитого кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»-3.
Из сотни претендентов судьи отберут 30 самых достойных, которые затем будут соревноваться за место в двадцатке лучших участников «МастерШеф. Профессионалы»-3. В третьем сезоне проекта их ждет нововведение! Вместе с белым фартуком некоторые профи получат повязку – красную, синюю, зеленую или желтую. Каждый цвет характеризует то качество, которого по мнению судей, не хватает участнику. Чтобы попасть в двадцатку профи необходимо сразится еще в нескольких этапах. Борьба будет ожесточенной!
Чьи блюда вызовут восхищение и похвалу судей, и кто получит такой желанный белый фартук – узнаем в субботу на СТБ!