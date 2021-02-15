Тайны модной индустрии: на Интере – премьера сериала "Коллекция"

Во вторник, 16 февраля, в 12:25 на телеканале «Интер» – премьера 8-серийной франко-британской драмы «Коллекция». Сериал рассказывает о возрождении мира высокой моды в Париже в послевоенное время.

Действие разворачивается в 1947 году. Парижский дом мод пытается восстановиться после фашистской оккупации. Два брата Сабин основывают семейную компанию House of Sabine. Жизнерадостный и безрассудный Клод – гений дизайна, который придумывает оригинальные наряды. А жесткий и расчетливый Поль берет на себя управление бизнесом. Вместе они создают модную империю. Но гламурная жизнь совсем не такая беззаботная, как кажется. На пути братьев Сабин к успеху стоят давние семейные тайны…

Сценарий драмы написал Оливер Голдстик, хорошо известный зрителям по работе над сериалами «Отчаянные домохозяйки» и «Милые обманщицы».

Сериал «Коллекция» не столько о моде, сколько о трансформации, переосмыслении и возрождении – отдельно взятой семьи и целого общества, – говорит сценарист. – Это история о доме моды и сага о семье, члены которой связаны не только кровными узами и страстью к нарядам от-кутюр, но и любовью к своей стране и тяжелыми психологическими послевоенными травмами.

В главных ролях – звезда «Демонов Да Винчи» Том Райли и Ричард Койл, известный по работе в сериале «Тайные связи». Актерам, которые до этого не были связаны с fashion-индустрией, пришлось с головой погрузиться в мир высокой моды.

Накануне съемок я посещал Лондонскую неделю моды, где общался с разными дизайнерами, – рассказывает исполнитель роли Клода Сабина, Том Райли. – Это помогло мне понять, что мода, как и любой другой вид искусства, является важным способом творческого выражения. Также съемки в «Коллекции» показали мне, насколько беспощадной может быть эта индустрия. Этот сериал не похож на все то, в чем я снимался раньше. Изначально меня заинтересовал и буквально заворожил сценарий. Там настолько необычно и даже фантастически все описано – от красоты платьев до сцены убийства! Поэтому я не раздумывая согласился сниматься в этой картине.

Чтобы соответствовать образу модников середины прошлого столетия, актерам пришлось изменить свой имидж.

Когда я пришел на кастинг, у меня была борода, и продюсеры сразу же сказали, что от нее придется избавиться, – вспоминает Том Райли. – Вместо этого в течение 3 месяцев мне пришлось носить хипстерские усы! Зато благодаря съемкам в «Коллекции» у меня изменился стиль, и я стал одеваться намного лучше!

Съемки «Коллекции» проходили во Франции и Великобритании. Бюджет сериала составил 22 млн долларов, большая часть этой суммы ушла на создание костюмов. Над их разработкой трудился модный дом Chattoune+Fab, который ранее шил наряды для фильма «Коко Шанель и Игорь Стравинский».

Перед тем, как приступить к работе, мы изучили более двух тысяч документов из парижских архивов, пересмотрели модные журналы 1940-х, – рассказывает художник по костюмам. – Для сериала дизайнеры Chattoune+Fab создали специальную коллекцию от-кутюр и пошили более тысячи костюмов для исполнителей главных и второстепенных ролей. Большинство нарядов были пошиты вручную.

Загадочный мир высокой моды, трудности послевоенного времени, интриги и семейные тайны – в 8-серийной драме «Коллекция». Смотрите на телеканале «Интер» с 16 февраля со вторника по пятницу в 12:25.