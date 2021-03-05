МастерШеф. Профессионалы-3: участникам предстоит пройти испытание азартом и авантюризмом

5 марта 2021 20:43 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: участникам предстоит пройти испытание азартом и авантюризмом
МастерШеф. Профессионалы-3: Эктор Хименес-Браво
пресс-служба канала СТБ

6 марта на кухне МастерШеф. Профессионалы-3 на СТБ участникам предстоит пройти испытание азартом. Судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская подготовят для профи колесо фортуны.

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Для настоящего профессионала кулинарного дела важны множество качеств, в том числе, и холодный разум в стрессовых ситуациях. Судьи «МастерШеф. Профессионалы-3» проверят, смогут ли участники не поддаться азарту в погоне за победой.  Так, на кухне участники обнаружат барабан, разделенный на три части.

Первое колесо барабана вам нужно крутить обязательно. Так вы узнаете звезду блюда и количество баллов, которое вы за него можете получить. Чем сложнее продукт - тем больше баллов, от лосося до коровьего вымя. Если вы захотите больше очков, то мы дадим вам возможность их заработать. Покрутив второе колесо, вы увидите, какого цвета должно быть блюдо. А на третьем колесе выпадет количество блюд, которое нужно приготовить. Так у вас будет шанс получить в три раза больше баллов, – объявят судьи.

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На все про все у профи будет лишь два часа! Командам важно собрать максимум баллов еще и потому, что очки следующем конкурсе будут конвертироваться в деньги. Кому достанется коровье вымя и куриные лапки, и кто из команд сможет приготовить из этого шедевры – узнаем уже завтра на СТБ!

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