8 Марта в студии ток-шоу Стосується кожного – праздник красоты и цветов

В понедельник, 8 марта, в 18:00 в эфире «Интера» – праздничный выпуск социального ток-шоу Стосується кожного. Программа «Самая родная» посвящена женственности и красоте, материнской любви и мужской благодарности.

Читайте такжеСтосується кожного: Шрамы детства (эфир от 05.03.2021) Стосується кожного соберутся женщины, которые впечатлили всю страну. Какие они? О чем мечтают? И как 8 Марта их будут удивлять мужчины?

В начале 2021 года в Винницкой области произошло уникальное событие: 37-летняя мать-героиня Елена Бородулина родила двойню. Теперь в ее большой и дружной семье 15 детей! По признанию мужа Виталия, когда родные рядом – все проблемы по плечу и хочется покорить мир. Недавно Елену с младенцами выписали из роддома, и семья в полном составе приехала на весенний эфир «Касается каждого». Муж и дети мечтают, чтобы у их мамы было больше свободного времени и счастливых поводов для улыбок. И в студии ток-шоу Елена будет сиять от счастья!

Еще один герой праздничного выпуска – 33-летний харьковчанин Александр Кудлай – пока не женат. Но свою невесту, 28-летнюю Викторию Пустовитову, он уже приковал к себе настоящей железной цепью! Для проверки чувств влюбленные отважились на уникальный эксперимент – прожить 3 месяца плечом к плечу. Теперь они все делают вместе: готовят, занимаются домашними делами, водят авто. Процесс сварки цепи на руках Саши и Вики в феврале зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Завершится ли этот эксперимент рекордом? И можно ли в таком положении приготовить любимой сюрприз на 8 Марта?

В другой семье – из Сумской области – любовь и достаток притягиваются как магнитом, причем не в переносном, а в прямом смысле. Повышенный магнетизм тела у 67-летней Ольги Лазаренко передается генетически. С детства к ее рукам липли ложки, ножи и даже утюги. Свои уникальные способности Ольга Васильевна объясняет тем, что ее бабушка была известной знахаркой и помогала людям. Теперь магнетизм проявляется у ее дочки и внучки. Сама Ольга 30 лет назад оставила работу учителя математики, получила профессию врача биотерапевта-иридодиагноста и тоже стала заниматься целительством. Женщина продемонстрирует свои сверхъестественные способности прямо в студии «Касается каждого».

Участниц программы ждут сюрпризы и поздравления не только от мужей, сыновей и любимых, но и от ведущего Андрея Данилевича и экспертов праздничного выпуска – нейрохирурга Антона Шкиряка и председателя Всеукраинской общественной организации «Объединение отцов-одиночек Украины» Александра Мазура, а еще – музыкальные подарки от певца Пети Черного и группы AVIATOR. В этот праздничный день звездные гости ток-шоу расскажут о своих самых родных женщинах. И попробуют ответить на вопрос: каких поступков ждут и какие слова хотят услышать представительницы прекрасного пола 8 Марта от мужчин?

«Берегите своих самых родных, любимых и удивительных женщин, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – Делайте их счастливыми. Звоните чаще мамам и бабушкам. Целуйте жен и детей. И обязательно поздравьте своих женщин с праздником. Скажите им, насколько они для вас важны. Пусть ваше сердце наполнится любовью. И пусть в каждой семье живет счастье».

Не пропустите выпуск ток-шоу «Стосується кожного» – «Самая родная» – в понедельник, 8 марта, в 18:00 на телеканале «Интер».