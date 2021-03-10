Стосується кожного: в ток-шоу – продолжение шокирующей истории о жестоком избиении девушки
В четверг и пятницу, 11 и 12 марта, в 18:00 на «Интере» – эксклюзив ток-шоу «Касается каждого»: два выпуска о деле звездного фитнес-тренера, которого обвиняют в садизме и жестокости по отношению к женщине.
Какие детали расскажет жертва жестокого нападения – Ольга Войтенко, а также другие девушки, с которыми Алексей встречался ранее? Почему его подозревают не только в избиениях, но и в хладнокровном убийстве Виктории Манкевич? Каковы возможные причины самоубийства еще одной любовницы Алексея – Ольги Бородыни? И что на самом деле происходило в отношениях известного тренера с его бывшими женщинами?
Разобраться в этой истории помогут эксперты ток-шоу: медицинский психолог Наталья Бугаева, юрист Олег Веремеенко, физиогномист Дмитрий Чернушенко, телеведущая Светлана Вольнова. Своим мнением о подробностях зверского нападения поделятся адвокат обвиняемого Владимир Скородинский и адвокат потерпевшей Сергей Старенький.
Это беспрецедентная ситуация: два вечерних эфира на телеканале «Интер» мы предоставили другой стороне, у обвиняемого в преступлении будет возможность рассказать свою правду на всю страну, – говорит ведущий Андрей Данилевич. – Следствие по делу Алексея Волкова закончено. Дело передается в суд. Нам остается ждать справедливого приговора. Берегите себя и будьте осторожными в любви. Это важно. Это касается каждого.
Не пропустите шокирующий выпуск «Касается каждого» – «Опасный мачо. Другая сторона» – в четверг и пятницу, 11 и 12 марта, в 18:00 на «Интере».