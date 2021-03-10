Стосується кожного: в ток-шоу – продолжение шокирующей истории о жестоком избиении девушки

В четверг и пятницу, 11 и 12 марта, в 18:00 на «Интере» – эксклюзив ток-шоу «Касается каждого»: два выпуска о деле звездного фитнес-тренера, которого обвиняют в садизме и жестокости по отношению к женщине.

В конце октября прошлого года в ток-шоу «Касается каждого» вышел выпуск «Опасный мачо». Подробности жестокого нападения на 33-летнюю Ольгу Войтенко из Донецкой области шокировали всю страну. Врачам едва удалось спасти ей жизнь. Подозреваемый в страшной расправе над девушкой – известный спортивный тренер Алексей Волков. Как оказалось, Ольга – далеко не единственная жертва человека, которого теперь называют «маньяком-любовником». За совершенные преступления ему грозит срок – до 15 лет лишения свободы. Однако на защиту мужчины встали его родные и друзья, которые уверяют, что он – герой, который пострадал, спасая неблагодарную Ольгу от неизвестного нападавшего. В студию ток-шоу приедет мать Алексея, Людмила Волкова, которая не верит в то, что ее сын – садист. По мнению матери, его оболгали женщины, с которыми он встречался. Что же произошло – спланированное нападение или странное стечение обстоятельств?

Какие детали расскажет жертва жестокого нападения – Ольга Войтенко, а также другие девушки, с которыми Алексей встречался ранее? Почему его подозревают не только в избиениях, но и в хладнокровном убийстве Виктории Манкевич? Каковы возможные причины самоубийства еще одной любовницы Алексея – Ольги Бородыни? И что на самом деле происходило в отношениях известного тренера с его бывшими женщинами?

Сам Алексей Волков, который уже почти полгода находится в СИЗО, впервые согласился на откровенный разговор о преступлениях, в которых его обвиняют. Зрители увидят прямое видеовключение из следственного изолятора. Почему он так долго молчал, скрывая обстоятельства происшествия? Кто, по мнению Алексея, напал в тот вечер на Ольгу? И почему он не защитил девушку, с которой хотел создать семью?

Разобраться в этой истории помогут эксперты ток-шоу: медицинский психолог Наталья Бугаева, юрист Олег Веремеенко, физиогномист Дмитрий Чернушенко, телеведущая Светлана Вольнова. Своим мнением о подробностях зверского нападения поделятся адвокат обвиняемого Владимир Скородинский и адвокат потерпевшей Сергей Старенький.

Это беспрецедентная ситуация: два вечерних эфира на телеканале «Интер» мы предоставили другой стороне, у обвиняемого в преступлении будет возможность рассказать свою правду на всю страну, – говорит ведущий Андрей Данилевич. – Следствие по делу Алексея Волкова закончено. Дело передается в суд. Нам остается ждать справедливого приговора. Берегите себя и будьте осторожными в любви. Это важно. Это касается каждого.

Не пропустите шокирующий выпуск «Касается каждого» – «Опасный мачо. Другая сторона» – в четверг и пятницу, 11 и 12 марта, в 18:00 на «Интере».