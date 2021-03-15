Супермама 3 сезон: что увидят зрители в 4-7 выпусках

15 марта в 18:00 на СТБ начнется новая неделя реалити «Супермама», в рамках которой мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.

С понедельника по четверг они будут раскрывать свои лайфхаки и методы воспитания детей. И только одна из них станет « супермамой » по версии проекта.

Участницы проекта отправятся в гости друг к другу, а после – выставят соперницам оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает мама двоих детей Тамара. Вместе с супругом участница воспитывает шестилетнего Андрея и четырехлетнего Кирилла. Главная задача для героини – вырастить сыновей счастливыми. Мама уделяет им абсолютно все свое время, с радостью занимается хозяйством, совершенствует кулинарные способности, чтобы баловать и радовать своих мужчин. Ведическая психология – один из главных секретов, который помогает Тамаре сохранять гармонию в жизни. Оценят ли соперницы гармонию в семье?

Дальше героини реалити отправляются в гости к Кате. Вместе с супругом участница проекта воспитывает троих детей – одиннадцатилетнего сына Платона, семилетнюю дочь Устину и трехлетнюю Арину. Мама признается, что порой их жилье напоминает сумасшедший дом. Катя объясняет, что у каждого ребенка очень непростой характер и справиться со всеми – весьма сложно. Почему методы воспитания героини шокируют Дмитрия Карпачева? И какие выводы сделают соперницы, побывав у Кати в гостях?

В гости пригласит и драйвовая мама Ольга. Героиня руководит женской школой вождения, занимается собой, а также воспитывает троих взрослых детей – 27-летнюю дочь, которая уже и сама стала матерью, и двоих сыновей. Впервые Ольга стала мамой в 15 лет. Сейчас участница проекта считает себя не только супермамой, но и супербабушкой. Главный секрет воспитания для нее – быть детям другом. Так, с дочерью Оля может отправиться в клуб, а с сыновьями – провести выходные за настольными играми или жарить шашлык на даче. Сохранилась ли в их семье дисциплина и гармония – готовы проверить соперницы Оли.

Последней в гости приглашает мама-совершенство Юлия. Героиня самостоятельно воспитывает двоих сыновей – двенадцатилетнего Тимура и четырехлетнего Оскара. Юля – перфекционист по жизни, поэтому с детства приучает сыновей к режиму и порядку. Мама уверена, что все по полочкам должно быть не только в шкафу, но и в голове. Получается ли у героини при всей требовательности сохранить теплые отношения с детьми, а также, кто из участниц получит желаемую победу – станет известно в эфире.

Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с понедельника по четверг в 18:00 на СТБ.