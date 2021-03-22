Супермама 3 сезон: участницей реалити станет единственная в Украине мама пятерняшек

22 марта в 18:00 на СТБ начнется новая неделя реалити «Супермама», в рамках которой мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.

С понедельника по четверг они будут раскрывать свои лайфхаки и методы воспитания детей . И только одна из них станет «супермамой» по версии проекта.

Соперницы отправятся в гости друг к другу, а после – выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает мама троих детей Лера. Героиня не признает никаких правил, позволяет детям проводить время по своим предпочтениям и устраивать жизнь в соответствии со своими «хочу». Не вредит ли это дисциплине в семье – готовы проверить соперницы Леры.

Второй в гости приглашает колоритная мама Елена. Сонечка – поздний ребенок в их семье. С дочерью мама проводит все свое время и отдает ей всю себя. Соня артистичная и талантливая девочка, уже сейчас она работает фотомоделью и является лицом более 30 брендов. Лена же успевает не только раскрывать таланты дочери, но и работать и заниматься домашними делами. Так ли все гармонично в их семье?

Дальше участницы отправятся в гости к маме шестерых детей Оксане. Участница проекта является единственной в Украине мамой пятерняшек. Помогает Оксане с детьми ее мама. Вместе они разработали настоящую систему правил, которые позволяют справляться с малышами. Получается ли сохранять гармонию и дисциплину в их доме – проверят героини реалити.

Последней в гости приглашает Ольга, которая устраивает своим детям роскошное детство. Вместе с супругом мама воспитывает троих детей. Семья живет в достатке и ни в чем не нуждается: только лучшая еда, самые дорогие игрушки и вещи, лучшие курорты и условия жизни. Кроме того, дети развиваются и посещают разные секции. Ольга успевает уделять время и семье, и своему бизнесу. Она уверена, что в их доме царит гармония. Согласятся ли с этим остальные? А также, кто стонет победительницей недели?

Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с понедельника по четверг в 18:00 на СТБ.