Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 16.03.2021)

21 марта 2021 17:22 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 16.03.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск
пресс-служба

16 марта на СТБ вышел 6 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 6 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 6 выпуске шоу Супермама 3 сезон

В программе Супермама 3 сезон 6 выпуск от 16.03.2021 делегация мамочек побывает в гостях у Кати, которая воспитывает троих маленьких сорванцов. Как она справляется с этой оравой? И зачем Катя пришла на проект, если не может совладать со своими малышами? Узнайте прямо сейчас!

Обратная сторона материнство

Как только участницы проекта Супермама 2021 в 6 выпуске зайдут в квартиру Кати, их тут же удивит поведение детей. Дочь Кати Устина пытается привлечь внимание, гремя кастрюлей по голове. Катя не предложила гостьям даже чаю, а сама села завтракать. Устина вместо полноценного завтрака перекусила орешками, а вдобавок еще и попросила у мамы сливок, которые Катя скормила дочери прямо из баллона! Дальше – больше. Когда участницы 3 сезона шоу Супермама спросили старших детей, где их младшая сестра, те ответили односложно: «Рыдает». Из-за чего плачет маленькая Арина и почему мама называет ее Маугли? Узнайте прямо сейчас!

Арина в 3 года практически не разговаривает, но Катя ничего не делает для того, чтобы развивать дочь. Более того, в доме нет никакой защиты от детей! Окна и розетки в полном распоряжении малышей. Что это – незнание или удивительное равнодушие к здоровью и жизни собственных детей? Катя в 6 выпуске проекта Супермама 3 сезон напугает остальных участниц своими рассказами о том, как ее дети съедали гайки и батарейки. Но больше всего мамочек поразит признание старшего сына Кати Платона, который расскажет, как мама едва не сдала его в детдом за плохое поведение! Теперь мальчик боится повышать голос или возражать матери, ведь он не хочет попадать в страшное учреждение…

Из-за чего Катя разрыдается прямо перед гостьями и о каких ужасах своего материнства расскажет? И так ли все страшно, как ей представляется? 

6 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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