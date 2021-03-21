Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 18.03.2021)

18 марта на СТБ вышел 8 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 8 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 8 выпуске шоу Супермама 3 сезон

В программе Супермама 3 сезон 8 выпуск от 18.03.2021 участницы узнают, настолько ли идеальна мама-перфекционистка Юля, как он утверждает. Ей определенно хочется быть «мисс совершенство», но что скрывается за красивой картинкой? Узнайте прямо сейчас!

Мисс совершенство?

Юля воспитывает детей одна: с первым мужем она развелась, а второй трагически умер. В 8 выпуске проекта Супермама 2021 Юля расскажет соперницам о том, как она тяжело пережила смерть любимого человека. От ее рассказа впечатлительная Катя даже расплачется. Юля много работает, чтобы обеспечить себя и двоих детей. Как она при этом умудряется поддерживать чистоту в доме и хорошо выглядеть? И так ли все идеально у Юли дома, как она утверждает?

В 8 выпуске проекта Супермама Юля в первую очередь поведет соперниц на стадион, чтобы похвастать спортивными достижениями старшего сына Тимура. Мальчик занимается дзюдо и английским. Юля гордится тем, что ее дети живут по четкому графику. Утро начинается с зарядки, затем школа – и никаких прогулов, конечно! После школы – спорт, репетиторы, домашняя работа… Тимур вдобавок ко всему регулярно ездит на соревнования. Не устает ли мальчик жить в таком режиме? Узнайте прямо сейчас, что Тимур расскажет гостьям! Почему старший сын Юли стесняется ее и не хочет, чтобы мама ездила на соревнования вместе с ним?

После того, как мамочки посмотрят на тренировку Тимура, Юля попросит сына прочитать стих на английском. Мама-перфекционистка контролирует, насколько хорошо мальчик учится. Она может проверить его домашнее задание в любой момент. Психолог Дмитрий Карпачев прокомментирует, правильно ли это с точки зрения психологии.

Младший сын Юли Оскар тоже занимается английским и демонстрирует неплохие знания. Но почему мама дает младшему торт, а старшего обделяет сладостями?

8 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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