Украина – Казахстан: где смотреть онлайн матч отбора к Чемпионату мира 2022 по футболу

29 марта 2021 12:55 Юлия Туренко
Украина – Казахстан: где смотреть онлайн матч отбора к Чемпионату мира 2022 по футболу
Где смотреть матч Украина — Казахстан в квалификации к Чемпионату мира 2022
пресс-служба

В среду, 31 марта, в 21:35 эксклюзивно на канале «Украина» состоится трансляция поединка между сборными Украины и Казахстана в рамках квалификации на Чемпионат мира-2022.

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Подопечные Андрея Шевченко проведут домашний поединок против команды Талгата Байсуфинова в Киеве. Отборочный матч на Чемпионат мира-2022 состоится на стадионе НСК «Олимпийский», куда перенесли игру со стадиона «Арена Львов» из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Из-за карантинных ограничений, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, футбольный матч между сборными Украины и Казахстана пройдет без зрителей.

Ранее украинцы в рамках поединка первого тура отборочного этапа на Чемпионат мира 2022-го года сыграли вничью с французами со счетом 1-1. Во втором туре группового этапа квалификации в рамках группы D сборная Украины провела поединок против Финляндии со счетом 1-1.

Трансляцию футбольного поединка между Украиной и Казахстаном смотрите эксклюзивно на общенациональном канале «Украина» в среду, 31 марта.

Начало трансляции – в 21:35.

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