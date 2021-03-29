Украина – Казахстан: где смотреть онлайн матч отбора к Чемпионату мира 2022 по футболу
В среду, 31 марта, в 21:35 эксклюзивно на канале «Украина» состоится трансляция поединка между сборными Украины и Казахстана в рамках квалификации на Чемпионат мира-2022.
Из-за карантинных ограничений, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, футбольный матч между сборными Украины и Казахстана пройдет без зрителей.
Ранее украинцы в рамках поединка первого тура отборочного этапа на Чемпионат мира 2022-го года сыграли вничью с французами со счетом 1-1. Во втором туре группового этапа квалификации в рамках группы D сборная Украины провела поединок против Финляндии со счетом 1-1.
Трансляцию футбольного поединка между Украиной и Казахстаном смотрите эксклюзивно на общенациональном канале «Украина» в среду, 31 марта.
Начало трансляции – в 21:35.