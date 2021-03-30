Стосується кожного: в ток-шоу – о спасении жизни онкобольного ребенка

Во вторник, 30 марта, в 18:00 смотрите на «Интере» новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «На спасение за границу».

В программе Стосується кожного 2021 речь пойдет о 9-летнем Назаре Черняеве, который из-за тяжелой онкологической болезни уже полгода живет в Днепропетровской областной больнице.

Школьник всегда был лидером в классе. Когда-то веселый и спортивный мальчик теперь все больше лежит. У него просто нет сил двигаться. Болезнь ежедневно забирает у мальчика жажду жизни.

Периферическая и клеточная лимфома – это опухоль лимфоидной ткани, у Назара она находится в грудной полости, – рассказывает Ольга Серневич, детский гематолог Днепропетровской областной детской больницы. – Данный вид опухоли у детей встречается очень редко, поэтому плохо поддается терапии.

Все началось внезапно. Однажды Назар не пошел в школу, потому что ему стало плохо. Сначала думали, что у мальчика пневмония, но потом выяснилось: его болезнь настолько редкая, что в Украине ее даже не берутся лечить. Беда за бедой преследует семью Назара уже несколько лет подряд. Сначала в ДТП погиб его старший брат, потом во сне умер отец, а осенью не стало бабушки. Собрать деньги на лечение ребенка семья самостоятельно не может.

В студию программы «Касается каждого» приедут родные Назара, чтобы рассказать о состоянии здоровья мальчика и попросить всех неравнодушных людей о помощи. Почему семья приняла решение о продолжении лечения ребенка за границей? Какая сумма необходима на спасительную операцию в Турции и сколько уже удалось собрать? Как оценивают ситуацию и шансы на выздоровление Назара украинские врачи?

Лимфома является одной из самых грозных гемобластозов, или так называемых опухолей крови, которые поражают лимфоцитарную систему, – объясняет онколог, нейрохирург Антон Шкиряк. – Когда защитная система организма начинает работать против здоровых клеток. Самое важное при таком диагнозе – не тратить время и как можно быстрее начать лечение.

Чтобы поддержать мальчика и его близких, в студию «Касается каждого» придут психолог Елена Шершнева, чемпион и рекордсмен мира по плаванию Олег Лисогор, оперная певица Елена Гребенюк.

Вместе мы можем дать почувствовать семье Назара тепло наших сердец и не бросать людей один на один с бедой, – говорит ведущий Андрей Данилевич. – На операцию и лечение мальчика нужно собрать 5,5 миллионов гривен. Чтобы это сделать, достаточно каждому из нас, например, всего лишь отказаться от одной чашки кофе. Это спасет Назара! Если у вас есть возможность и желание, помогите этой семье. Вместе мы можем спасти этого ребенка!

Разговор ценой в жизнь ребенка – сегодня, 30 марта, в 18:00 в студии программы «Касается каждого» на телеканале «Интер». Не пропустите!