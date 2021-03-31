Стосується кожного: в ток-шоу – о скандальной любви детей-блогеров

В среду, 31 марта, в 18:00 смотрите на «Интере» новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Скандальная детская любовь».

В программе Стосується кожного 2021 речь пойдет о скандале, который разгорелся в соцсетях из-за детей-блогеров, изображающих любовь. Что это – первое детское чувство или игры взрослых ради популярности в Интернете?

Откровенные фото 8-летней Миланы и 13-летнего Павла, активно изображающих взрослую пару, шокировали Украину и вызвали бурное обсуждение в сети. Общее количество подписчиков детей-блогеров – более 7 миллионов. При этом всю деятельность маленькой Миланы в сети контролирует ее мать. Киевлянка Дарья Маханец сама ведет страницы дочери и ничего шокирующего в том, что происходило между детьми, не видит.

Между Милой и Пашей отношения исключительно дружеские, они уже 8 месяцев вместе снимаются и хорошо, по-детски, друг к другу относятся, – утверждает женщина.

По словам Дарьи, дети лишь копируют популярные фото из Интернета и участвуют в челленджах других блогеров, чтобы собрать как можно больше лайков. Однако после того, как история о «влюбленных» блогерах получила широкую огласку, ею заинтересовалась полиция: начато расследование уголовного производства по ст. 301 Уголовного кодекса Украины по факту распространения порнографии – из-за откровенных публикаций детей в соцсетях.

В студии «Касается каждого» Дарья Маханец впервые решилась обсудить скандал, который спровоцировал откровенный блог ее дочери, и ответить на вопросы юристов и психологов. О чем думала мать, выкладывая фото маленькой девочки с поцелуями в сеть? Почему именно Милана оказалась в центре громкого скандала с эротическим подтекстом? Какими могут быть последствия для ребенка и его родителей? И как ранняя сексуализация и «романы» напоказ могут навредить другим детям?

Первой, кто публично отреагировал на блог Милы и ее историю отношений с 13-летним Павлом, была юрист-криминолог Анна Маляр. Она пришла в студию программы, чтобы объяснить, где проходит тонкая грань между развлечением и ответственностью перед законом.

Меня возмутили эти фото, и я сделала на своей странице информационный пост для родителей о том, какие кадры с детьми не нужно выкладывать в Интернет, – говорит юрист-криминолог. – В данном случае просматриваются два преступления. Хотите заниматься блогингом – пожалуйста. Но ребенок не должен становиться объектом сексуального желания взрослых. Природа криминального мира такова, что девочку с подобными фото могут просто продать, оплачено будет даже ее похищение. Кроме того, подобными действиями наносится непоправимый вред нормальному половому развитию ребенка.

В обсуждении проблемы примут участие и другие эксперты «Касается каждого»: психолог Елена Рыхальская; член правления Ассоциации частных детективов Украины Руслан Болгов; продюсер, представитель Ассоциации блогеров Украины Александр Шкуропат; народная артистка Украины Ольга Сумская. О том, как завоевывается популярность на подиуме и в соцсетях, расскажут основательница детского модельного агентства Оксана Собченко и Мисс мира Plus size Мила Кузнецова.

В этом выпуске ток-шоу зрители познакомятся и с самой Миланой – 8-летней девочкой, жизнь которой сейчас обсуждает вся страна. Понимает ли она, что слишком рано стала взрослой? Знает ли о том, как нарушаются ее права? И в чем вообще должна проявляться ответственность родителей по отношению к своим детям? Смотрите в ток-шоу «Касается каждого» выпуск «Скандальная детская любовь» – сегодня, 31 марта, в 18:00 на телеканале «Интер».