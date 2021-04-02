МастерШеф. Профессионалы-3: участники будут готовить эко-обед ресторанного уровня из отходов

2 апреля 2021 13:35 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: участники будут готовить эко-обед ресторанного уровня из отходов

3 апреля на телеканале СТБ и на сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск кулинарного проекта МастерШеф.Профессионалы-3.

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Участники МастерШеф. Профессионалы-3 на СТБ уже перешагнули экватор сезона. И судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская подготовили им такие конкурсы, что все предыдущие покажутся профи детскими забавами!

В новом конкурсе участникам придется ощутить на себе все ограничения на современной кухне – рациональное потребление и максимальную заботу об окружающей среде. Так, профи третьего сезона будут готовить обед для воображаемой Греты Тунберг, всемирноизвестной экоактивистки. Им придется разработать меню из трех блюд ресторанного уровня, которые они будут готовить из отходов.

Вам нужно продумать обед из трех блюд – закуски, основного блюда и десерта. Мы учтем количество использованной вами электроэнергии с помощью счетчиков, а также количество воды благодаря отметкам на бутылях. И та команда, чей коэффициент будет наибольшим – проигрывает автоматически, даже без дегустации. Помимо рационального потребления ресурсов, у вас будет еще одно условие – вся презентационная посуда должны быть съедобной, – объявят судьи.

У кого будет больше затраченных ресурсов, та команда сразу надевает черные фартуки! Кому удастся справиться с эко-обедами, а для кого это станет непосильной задачей, – узнаем завтра на СТБ!

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