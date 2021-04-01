Без тебя: канал Украина покажет премьеру детективной мелодрамы об обаятельной аферистке
В понедельник, 5 апреля, в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера 16-серийной картины «Без тебя» производства кинокомпании «Киевтелефильм».
Жизнь маленькой Кати – дочки следователя Николая Жаринова – резко меняется, когда в результате криминальных разборок гибнет ее семья. Опасаясь, что оставшуюся в живых Катю криминальный авторитет Зубов воспримет как ненужную свидетельницу, девочку забирает к себе ее крестный – профессиональный взломщик Григорий. В результате без семьи Катя проводит свое детство в притоне. Детская мечта девушки – стать полицейским, как папа, становится несбыточной. Вместо этого она превращается в нахальную пробивную аферистку Клару.
Моя Клара – девчонка, которая хочет счастья, борется, встречает в дальнейшем свою детскую любовь… Она много лет жила в воровском мире, но не потеряла себя настоящую, не стала озлобленной, не стала врать, – рассказывает Вера Шпак. – У нас на проекте был прекрасный постановщик трюков и боев (актер, каскадер, директор Лиги каскадеров Украины Назар Майборода – ред.) Нам ставили драку и дальше мы уже после репетиций сами ее отыгрывали в кадре. Например, в одной из таких сцен я двух парней «укладывала».
Одну из ролей – отца главного героя – исполнил режиссер картины Александр Мохов. «Это опытный мудрый мужчина. В нем нет внутренних перевертышей, – говорит артист и признается, что совмещать актерскую и режиссерскую деятельность в одном проекте уже привык. – В этой картине у меня было не так много съемочных дней, поэтому я понимал, что могу совместить. Снялся как артист – бегу к плейбеку, смотрю, отмечаю, если сыграл не так. Сам себе сделал поправочки, вернулся на площадку, пересняли».
Смотрите премьеру 16-серийного фильма «Без тебя» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Украина».