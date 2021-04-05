Супермама 3 сезон: какими правилами воспитания удивят участницы из Одессы?

5 апреля 2021 17:18 Александр Кива
Супермама 3 сезон: какими правилами воспитания удивят участницы из Одессы?
Супермама 3 сезон: какими правилами воспитания удивят участницы из Одессы?
пресс-служба

5 апреля в 18:00 на СТБ начнется новая неделя реалити «Супермама», в рамках которой мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей.

Читайте такжеСупермама 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск
С понедельника по четверг они будут раскрывать свои лайфхаки и методы воспитания детей. И только одна из них станет «супермамой» по версии проекта.

В этот раз за победу в проекте будут бороться мамы из солнечной Одессы! Соперницы отправятся в гости друг к другу, а после – выставят оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает карьеристка Юлия. 90% ее свободного времени занимает работа, а слово «выходной» в жизни Юли просто не существует! Героиня вместе с супругом воспитывает двухлетнюю дочь Мирославу. В их семье в декрет ушел папа, именно он проводит с ребенком основное время. Удается ли сохранять баланс в воспитании – готовы проверить соперницы.

Читайте такжеСупермама 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск
Второй в гости приглашает мама двоих детей Лилия. Героиня воспитывает 14-летнего сына и 9-летнюю дочь. Мама хочет, чтобы они были свободными личностями, ничего не запрещает им и учит отстаивать свое мнение и свои границы. Не теряется ли при этом дисциплина в семье?

Дальше участницы отправятся в гости к коучу Ангелине. Мама воспитывает двоих сыновей – 17-летнего Владимира и шестилетнего Мирона. Главное правило Ангелины – воспитывать детей своим примером. Она уверена, если сыновья будут видеть счастливую и успешную маму, обязательно последуют ее принципам жизни. Согласится ли с таким правилом Дмитрий Карпачев?

Читайте такжеСупермама 3 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск
Последней в гости приглашает молодая мама Виолетта. Героиня никогда не работала и считает, что зарабатывать деньги для семьи – задача мужчины. Вместе с супругом Виолетта воспитывает 9-месячного сыночка Артура. По каким правилам живет семья – готовы проверить соперницы. Кто станет победительницей недели – зрители увидят в эфире!

Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ.

Облако тегов

Супермама телешоу Супермама 3 сезон

Материалы по теме

Детектор лжи-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 05.04.2021)
Телешоу

Детектор лжи-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 05.04.2021)
Стосується кожного: Воспитание заробитчанки (эфир от 05.04.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Воспитание заробитчанки (эфир от 05.04.2021)
Один за всех: насильник 14-летней и 9-летней девочек получил 15 лет тюрьмы
Новости

Один за всех: насильник 14-летней и 9-летней девочек получил 15 лет тюрьмы
Від пацанки до панянки-5: как сложилась жизнь после проекта Натальи #Чекуни Гаврик
Интервью

Від пацанки до панянки-5: как сложилась жизнь после проекта Натальи #Чекуни Гаврик

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Католическая Пасха 2021: какого числа, традиции

Католическая Пасха 2021: какого числа, традиции
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK