Супермама 3 сезон: какими правилами воспитания удивят участницы из Одессы?

5 апреля в 18:00 на СТБ начнется новая неделя реалити «Супермама», в рамках которой мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей.

С понедельника по четверг они будут раскрывать свои лайфхаки и методы воспитания детей. И только одна из них станет «супермамой» по версии проекта.

В этот раз за победу в проекте будут бороться мамы из солнечной Одессы! Соперницы отправятся в гости друг к другу, а после – выставят оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает карьеристка Юлия. 90% ее свободного времени занимает работа, а слово «выходной» в жизни Юли просто не существует! Героиня вместе с супругом воспитывает двухлетнюю дочь Мирославу. В их семье в декрет ушел папа, именно он проводит с ребенком основное время. Удается ли сохранять баланс в воспитании – готовы проверить соперницы.

Второй в гости приглашает мама двоих детей Лилия. Героиня воспитывает 14-летнего сына и 9-летнюю дочь. Мама хочет, чтобы они были свободными личностями, ничего не запрещает им и учит отстаивать свое мнение и свои границы. Не теряется ли при этом дисциплина в семье?

Дальше участницы отправятся в гости к коучу Ангелине. Мама воспитывает двоих сыновей – 17-летнего Владимира и шестилетнего Мирона. Главное правило Ангелины – воспитывать детей своим примером. Она уверена, если сыновья будут видеть счастливую и успешную маму, обязательно последуют ее принципам жизни. Согласится ли с таким правилом Дмитрий Карпачев?

Последней в гости приглашает молодая мама Виолетта. Героиня никогда не работала и считает, что зарабатывать деньги для семьи – задача мужчины. Вместе с супругом Виолетта воспитывает 9-месячного сыночка Артура. По каким правилам живет семья – готовы проверить соперницы. Кто станет победительницей недели – зрители увидят в эфире!

Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ.