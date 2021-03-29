Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 29.03.2021)

29 марта на СТБ выйдет 14 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 14 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 14 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Второй в гости приглашает бизнес-мама Ирина. Вместе с супругом участница воспитывает 5-летнего Тихона и 12-летнего Никиту. Героиня реалити много работает и вместе с мужем занимается тремя разными бизнесами. С детства Ирина прививает сыновьям самостоятельность, спокойно оставляет их дома без присмотра, ведь точно знает, что все будет в порядке. Старший сын всегда заботится о младшем брате, он может и завтрак приготовить, и помочь по хозяйству. Ирина уверена, что дети сами должны набить шишки, чтобы в будущем им было легче. Работает ли такое правило в семье – готов прокомментировать Дмитрий Карпачев.

14 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 4 апреля на tv.ua.

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