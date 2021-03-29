Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 31.03.2021)

31 марта на СТБ выйдет 16 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 16 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 16 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока – в гости приглашает сексолог Ксюша. Она воспитывает своего сына-подростка без комплексов. Уже с трех лет они откровенно говорили об интимной близости. С годами Никита лишь углублял свои знания по теме. Так ли эрудирован мальчик в других аспектах жизни? И стоит ли откровенно говорить с детьми о сексе? Готовы прокомментировать героини реалити и Дмитрий Карпачев.

16 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 4 апреля на tv.ua.

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