Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 30.03.2021)

30 марта на СТБ выйдет 15 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 15 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 15 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Героини реалити отправляются в гости к Елене, матери двух дочерей. Участница проекта пристально контролирует все, что происходит в их доме! Елена даже в точности знает геолокацию детей, ведь всегда следит за ними с помощью приложения. Кроме того, так героиня поступает и со своим супругом. Детям не позволено самостоятельно проводить время с друзьями на улице, потому как там, по мнению мамы, слишком много опасности. Согласятся ли с таким видением воспитания соперницы Лены?

15 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 4 апреля на tv.ua.

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