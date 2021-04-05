Гнездилов с усами: Михаил Жонин удивил подробностями нового сезона «Пса»

Актер Михаил Жонин, известный своей ролью эксцентричного капитана Гнездилова в сериале «Пес», поделился снимками со съемочной площадки.

В своем Инстаграме актер выставил кадры с бэкстейджа и рассекретил подробности нового сезона.

С понедельника по четверг, в 21:20 на ICTV, зрители продолжают следить за тем, как развиваются события шестого сезона сериала «Пес». А в это время команда работает над съемками новых эпизодов седьмого сезона. Закадровые моменты с площадки показал Михаил Жонин в соцсетях. В сериале он играет взбалмошного работника полиции Игоря Гнездилова, который вместе с детективами работает над поисками сотрудников, но постоянно впутывается в передряги из-за своей глупости и стает жертвой различных казусов. Такие выходки комического персонажа по душе многим зрителям, и даже в семье актера есть поклонники сериала.

«Конечно, вся моя семья смотрит «Пса», смеется. Но они не пользуются возможностью лично услышать приколы и не пристают с просьбами подшутить. Так часто бывает на стримах, которые я провожу со своими фанами в соцсетях. Но я заметил, сейчас меня настолько часто отождествляют с моим персонажем, что даже спрашивают, такой ли я в жизни», – рассказывает Михаил.

В новых сериях актер появится в новом образе и примерит усы. Привычный черный костюм с шляпой Михаилу меняли на камуфляжный костюм и спецодежду для пожарников. И если привычного зрителя уже не удивить такими переодеваниями Гнездилова, то сцены на кладбище точно станут неожиданостью.

Съемки одного эпизода сериала проходили на Киевском кладбище, где актеру приходилось ложиться в гроб. При каких обстоятельствах Гнездилов окажется в могиле и правда ли это фатальный конец для персонажа, актер не признается.