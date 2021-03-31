Пес 6 сезон: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 31.03.2021)
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Во время репетиции нового спектакля 55-летнему Ивану Яковлеву стало плохо, и он упал прямо на сцене. Сначала творческая группа восприняла это как импровизацию, но вскоре выяснилось, что актер умер. Следователям удалось узнать, что мужчина исполнял роли второго плана, не имел вредных привычек и никогда не конфликтовал с коллегами. Что это было: несчастный случай или преднамеренное убийство?
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