Пес 6 сезон: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 31.03.2021)

31 марта 2021 21:25 Александр Кива
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 31.03.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 31.03.2021)
пресс-служба

31 марта на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 11 серию сериала Пес 6 сезон. 11 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua совсем скоро.

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Смотрите в 11 серии сериала Пес-6

Во время репетиции нового спектакля 55-летнему Ивану Яковлеву стало плохо, и он упал прямо на сцене. Сначала творческая группа восприняла это как импровизацию, но вскоре выяснилось, что актер умер. Следователям удалось узнать, что мужчина исполнял роли второго плана, не имел вредных привычек и никогда не конфликтовал с коллегами. Что это было: несчастный случай или преднамеренное убийство? 

11 серию сериала Пес 6 сезон смотрите  онлайн - скоро - на нашем сайте TV.UA.

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