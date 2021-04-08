Холостяк. Как выйти замуж: стоит ли девушке делать первый шаг, чтобы завоевать внимание мужчины?

8 апреля 2021 12:10 Юлия Туренко
Холостяк. Как выйти замуж: стоит ли девушке делать первый шаг, чтобы завоевать внимание мужчины?
Холостяк. Как выйти замуж
пресс-служба

Сегодня, 8 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» с Григорием Решетником.

Читайте такжеСтрана У 2.1: ТОП-4 смешных эпизода нового сезона скетчкома
Ведущий вместе с экспертами, гостями и участницами реалити «Холостяк» разберут тему женской инициативы. Стоит ли девушке делать первый шаг, чтобы завоевать внимание мужчины? И как на женскую инициативу реагируют сами мужчины? Не пропустите!

Сегодня разберемся, когда современной женщине нужно брать дело в свои руки, а когда фраза: «Стань моим мужем» может отдалить долгожданную свадьбу, – отметил Григорий Решетник.

Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, экс-Холостяк, а теперь примерный семьянин – Дмитрий Черкасов и его супруга Александра Черкасова.

Дмитрий Черкасов с супругой Александрой / пресс-служба

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Даша, Катя, Джессика, Юля (Зайка) и Юля.

Читайте такжеСоветы по уходу за волосами: бьюти-лайфхаки от участницы реалити "Холостяк" Кати
Также гостями студии станут экс-участники реалити «Холостячка» – Андрей Шатырко и Илья Рыбальченко.

Девушкам будет предложено принять участие в эксперименте – за 1 минуту познакомиться с парнями. У каждой будут свои обстоятельства и место, где эта встреча произойдет. Смогут ли участницы проявить инициативу? Какие женские хитрости они применят? Не пропустите!

Участник шоу Холостячка Андрей Шатырко / пресс-служба

Смотрите новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» сегодня, 8 апреля, в 19:00 на СТБ!

Облако тегов

СТБ Холостяк Григорий Решетник Как выйти замуж отношения телешоу Как выйти замуж. Пост-шоу телешоу 2021 Холостяк-11

Материалы по теме

Почему влюбленные изменяют друг другу
Психология

Почему влюбленные изменяют друг другу
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск
Мир наизнанку-12: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
Василиса Фролова впервые показала лицо 1-месячного сына в стильной фотосессии
Новости

Василиса Фролова впервые показала лицо 1-месячного сына в стильной фотосессии

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK