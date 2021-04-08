Холостяк. Как выйти замуж: стоит ли девушке делать первый шаг, чтобы завоевать внимание мужчины?

Сегодня, 8 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» с Григорием Решетником.

Ведущий вместе с экспертами, гостями и участницами реалити «Холостяк» разберут тему женской инициативы. Стоит ли девушке делать первый шаг, чтобы завоевать внимание мужчины? И как на женскую инициативу реагируют сами мужчины? Не пропустите!

Сегодня разберемся, когда современной женщине нужно брать дело в свои руки, а когда фраза: «Стань моим мужем» может отдалить долгожданную свадьбу, – отметил Григорий Решетник.

Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, экс-Холостяк, а теперь примерный семьянин – Дмитрий Черкасов и его супруга Александра Черкасова.

Дмитрий Черкасов с супругой Александрой / пресс-служба

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Даша, Катя, Джессика, Юля (Зайка) и Юля.

Также гостями студии станут экс-участники реалити «Холостячка» – Андрей Шатырко и Илья Рыбальченко.

Девушкам будет предложено принять участие в эксперименте – за 1 минуту познакомиться с парнями. У каждой будут свои обстоятельства и место, где эта встреча произойдет. Смогут ли участницы проявить инициативу? Какие женские хитрости они применят? Не пропустите!

Участник шоу Холостячка Андрей Шатырко / пресс-служба

Смотрите новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» сегодня, 8 апреля, в 19:00 на СТБ!