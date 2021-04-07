Страна У 2.1: ТОП-4 смешных эпизода нового сезона скетчкома

Эксклюзив 7 апреля 2021 23:10 Юлия Туренко
Страна У 2.1: ТОП-4 смешных эпизода нового сезона скетчкома
Страна У 2.1: ТОП-4 смешных эпизода нового сезона скетчкома
пресс-служба

На телеканале ТЕТ 29 марта состоялась премьера нового сезона всенародного скетчкома «Страна У 2.1».

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И пока вы наслаждаетесь свежими сериями, которые выходят по будням в 19:15, мы собрали самые курьезные и смешные эпизода скетчкома.

Креативные подкаты

Ни розы, ни конфеты, ни билеты на концерт не производят впечатление на любимую. Но сердце первой красавицы в деревне покорить хочется! И что делать в такой ситуации? Правильно, действовать более креативно и придумать новый способ привлечения внимание, например, игнорирование.

Как стать народным избранником

Не только в светлые головы приходят гениальные идеи. Пока одни девушки пьют вино и проводят конкурс по заталкиванию в рот жвачек, другие уже распланировали свое будущее и решили стать народными избранницами. Что для этого надо? Для начала, купить новый костюмчик.

Премия «Чиновник года» под угрозой срыва

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Некогда чиновнику Андрею заниматься проблемами бабушки, а тем более выслушивать ее. Ведь ему надо выбрать галстук на вручение премии «Чиновник года», где он является главным претендентом на победу. Но, кажется, он забыл, на ком действительно держится его власть…

Бизнес, в который можно не вкладывать

Герои скетчей про бизнесменов, Любомир Окопович и Степан Филиппович, снова ищут способ построить успешный бизнес. Но как это сделать, если везде нужно вкладывать? И в помидоры, и в продавщицу, а также в полицию. И вот когда предприниматели думали, что зашли в тупик, в последний момент секретарь Светочка подсказала им правильный ход мысли. Какой? Смотри в видео.

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