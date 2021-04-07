Страна У 2.1: ТОП-4 смешных эпизода нового сезона скетчкома
На телеканале ТЕТ 29 марта состоялась премьера нового сезона всенародного скетчкома «Страна У 2.1».
Креативные подкаты
Ни розы, ни конфеты, ни билеты на концерт не производят впечатление на любимую. Но сердце первой красавицы в деревне покорить хочется! И что делать в такой ситуации? Правильно, действовать более креативно и придумать новый способ привлечения внимание, например, игнорирование.
Как стать народным избранником
Не только в светлые головы приходят гениальные идеи. Пока одни девушки пьют вино и проводят конкурс по заталкиванию в рот жвачек, другие уже распланировали свое будущее и решили стать народными избранницами. Что для этого надо? Для начала, купить новый костюмчик.
Премия «Чиновник года» под угрозой срыва
Бизнес, в который можно не вкладывать
Герои скетчей про бизнесменов, Любомир Окопович и Степан Филиппович, снова ищут способ построить успешный бизнес. Но как это сделать, если везде нужно вкладывать? И в помидоры, и в продавщицу, а также в полицию. И вот когда предприниматели думали, что зашли в тупик, в последний момент секретарь Светочка подсказала им правильный ход мысли. Какой? Смотри в видео.