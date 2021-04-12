Супермама 3 сезон: участницей проекта станет ведьма Дарья

12 апреля в 18:00 на СТБ начнется новая неделя реалити «Супермама», в рамках которой мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.

С понедельника по четверг они будут раскрывать свои лайфхаки и методы воспитания детей. И только одна из них станет «супермамой» по версии проекта.

Участницы отправятся в гости друг к другу, а после – выставят соперницам оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает мама-гимнастка Айнур. Вместе с супругом героиня воспитывает двоих сыновей. Старшему ребенку два года, младшему – 5 месяцев. С рождения малышам прививают любовь к режиму и порядку. Ведь именно по таким правилам живут их родители-спортсмены. Айнур уверена, что это позволят их семье быть в гармонии, а также все успевать. Так ли это – готовы проверить соперницы.

Второй в гости приглашает мама двоих детей Лада. Вместе с супругом героиня воспитывает шестилетнюю дочь и трёхлетнего сына. Лада – коуч по осознанности, она ведет различные психологические тренинги. Осознанность участница практикует и в материнстве. Главный принцип для Лады – строить отношения с детьми, общаться с ними, как с полноценными личностями. Героиня уверена, что надо идти за ребенком и его потребностями, а не навязывать свои убеждения. Сохраняется ли при этом дисциплина в их доме?

Дальше героини реалити отправятся к маме троих детей Светлане. 24-летняя героиня с супругом воспитывает шестилетнего и трехлетнего сыновей, а также 10-месячную доченьку. Светлана – строгая мама, хочет вырастить сыновей настоящими мужчинами. В их семье царит порядок. За нарушение дисциплины мама может наказать детей, в том числе, отшлепав их. Как такие методы воспитания прокомментирует Дмитрий Карпачев – зрители увидят в эфире.

Последней в гости приглашает ведьма Дарья. Участница реалити специализируется на снятии порчи, изготовлении амулетов, работе с тяжелой энергетикой. Кроме того, Дарья воспитывает шестилетнего сына Матвея. Он – большая гордость и любовь для мамы, а также ее защита и поддержка. По словам Дарьи, у сына также есть сверхспособности, поэтому она советуется с ним в работе. По каким принципам мама воспитывает Матвея? А также, кто победит в этот раз – станет известно в эфире.

Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с понедельника по четверг в 18:00 на СТБ.