Супермама 3 сезон: участницей проекта станет ведьма Дарья
12 апреля в 18:00 на СТБ начнется новая неделя реалити «Супермама», в рамках которой мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.
С понедельника по четверг они будут раскрывать свои лайфхаки и методы воспитания детей. И только одна из них станет «супермамой» по версии проекта.
Второй в гости приглашает мама двоих детей Лада. Вместе с супругом героиня воспитывает шестилетнюю дочь и трёхлетнего сына. Лада – коуч по осознанности, она ведет различные психологические тренинги. Осознанность участница практикует и в материнстве. Главный принцип для Лады – строить отношения с детьми, общаться с ними, как с полноценными личностями. Героиня уверена, что надо идти за ребенком и его потребностями, а не навязывать свои убеждения. Сохраняется ли при этом дисциплина в их доме?
Последней в гости приглашает ведьма Дарья. Участница реалити специализируется на снятии порчи, изготовлении амулетов, работе с тяжелой энергетикой. Кроме того, Дарья воспитывает шестилетнего сына Матвея. Он – большая гордость и любовь для мамы, а также ее защита и поддержка. По словам Дарьи, у сына также есть сверхспособности, поэтому она советуется с ним в работе. По каким принципам мама воспитывает Матвея? А также, кто победит в этот раз – станет известно в эфире.
Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с понедельника по четверг в 18:00 на СТБ.