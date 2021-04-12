Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 23 выпуск (эфир от 14.04.2021)

14 апреля на СТБ вышел 23 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 23 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 23 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Участницы реалити отправляются в гости к маме троих детей Светлане. 24-летняя героиня с супругом воспитывает шестилетнего и трехлетнего сыновей, а также 10-месячную доченьку. Светлана – строгая мама, хочет вырастить сыновей настоящими мужчинами. В их семье царит порядок. За нарушение дисциплины мама может наказать детей, в том числе, отшлепав их. Как такие методы воспитания прокомментирует Дмитрий Карпачев – зрители увидят в эфире.

23 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 18 апреля на tv.ua.

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