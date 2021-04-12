Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 22 выпуск (эфир от 13.04.2021)

13 апреля на СТБ вышел 22 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 22 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 22 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Второй в гости приглашает мама двоих детей Лада. Вместе с супругом героиня воспитывает шестилетнюю дочь и трёхлетнего сына. Лада – коуч по осознанности, она ведет различные психологические тренинги. Осознанность участница реалити практикует и в материнстве. Главный принцип для Лады – строить отношения с детьми, общаться с ними, как с полноценными личностями. Героиня уверена, что надо идти за ребенком и его потребностями, а не навязывать свои убеждения. Сохраняется ли при этом дисциплина в их доме?

22 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 18 апреля на tv.ua.

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