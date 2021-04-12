Таємниці ДНК 3 сезон: герой выпуска во второй раз попытается найти биологическую семью

Проект «Тайны ДНК» снял продолжение истории, которая вызвала ажиотаж у телезрителей: с помощью программы 52-летний Сергей Кожухар нашел родного сына, которого не видел тридцать лет. Теперь он хочет найти свою биолог

Сергей Кожухар с Киевщины – герой одного из прошлых выпусков проекта. Тридцать лет ему мешали быть счастливым угрызения совести – мужчина подозревал, что бросил первую жену Таню со своим родным сыном Славой. Решение уйти из семьи ему помогла принять приемная мама, которая до смерти управляла его жизнью и личными отношениями. Женщина даже подделала медицинскую экспертизу, на основе которой суд вынес решение, что Слава Сергею не родной сын и освободил мужчину от алиментов.

«Не могу себе простить, что действительно в маленьком возрасте бросил сына», – раскаивался в студии проекта Сергей.

Услышав в студии «Тайны ДНК» точный результат теста ДНК, что подтверждало родство с сыном, Сергей искренне покаялся перед первой женой и взрослым сыном Славой за свое предательство. И наконец-то познакомился и обнялся со своим первым ребенком.

Но за две недели Сергей вновь обратился за помощью в редакцию программы. Теперь уже с просьбой найти его биологическую семью.

«С помощью программы «Тайны ДНК» я хочу узнать, есть ли у меня братья или сестры, жива ли моя мама. Хотелось бы ее увидеть и пообщаться с ней. Я мечтаю, чтобы за столом собрались мои самые близкие люди», – рассказывает о своей цели второй раз обратиться в программу Сергей.

Он давно хотел найти свою семью, но не знал где искать. Его приемная мама скрывала от него эту информацию: женщина то рассказывала, что мама Сергея умерла при родах, то позже доказывала, что мама выжила, но отказалась от него. Трудности в поисках были и из-за отсутствия любых документов про усыновление. Единственная зацепка Сергея – заметка с именем и адресом роддома, которую он нашел в семейном альбоме.

«На этом кусочке бумаги написано, что я родился 1 апреля 1969 года в городе Херсон, район ХБК. А мама родом из Каховки Херсонской области», – цитирует информацию с листка Сергей.

Оттуда журналисты проекта и начали свои поиски семьи Сергея. Куда же заведут журналистов эти поиски? И кем могут быть родные мужчины? Ответы найдут ведущая Татьяна Высоцкая и эксперты в студии, а решающий ответ даст тест ДНК.

* В эфире СТБ стартовал третий сезон успешного проекта собственной разработки «Тайны ДНК». Только тест ДНК может помочь разрешить героям сложные жизненные ситуации и с вероятностью 99,9 % дать ответ на вопрос, являются ли люди родственниками, была ли измена и кто оставил свой генетический материал на месте преступления.