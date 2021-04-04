Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 06.04.2021)

6 апреля на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 10 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

В эфире СТБ стартовал третий сезон успешного проекта собственной разработки «Тайны ДНК». Только тест ДНК может помочь разрешить героям сложные жизненные ситуации и с вероятностью 99,9 % дать ответ на вопрос, являются ли люди родственниками, была ли измена и кто оставил свой генетический материал на месте преступления.

10 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 06.04.2021 на СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.