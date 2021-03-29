Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 30.03.2021)

29 марта 2021 07:00 Александр Кива
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 30.03.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 30.03.2021)
пресс-служба

30 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 9 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Читайте такжеЯ соромлюсь свого тіла-7: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
Смотрите в 9 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

Героиня выпуска, 35-летняя Мария из Киевской области, уверяет, что сын, которого она похоронила 16 лет назад, живой и воспитывается в другой семье. Это был ее первенец, который умер по непонятным причинам в роддоме Березани. Но спустя 16 лет в своём городе Мария увидела женщину с сыном, который был полной копией ее. А мама этого парня оказалась роженицей, которая лежала с Марией вместе в роддоме в день ее первых родов. Героиня уверена - ее первенца украли. И хочет доказать это с помощью теста ДНК.

9 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 30.03.2021 скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу Таємниці ДНК Таємниці ДНК 3 сезон

Материалы по теме

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 10 выпуске от 27.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 10 выпуске от 27.03.2021

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK