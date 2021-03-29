Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 30.03.2021)
30 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 9 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.
Героиня выпуска, 35-летняя Мария из Киевской области, уверяет, что сын, которого она похоронила 16 лет назад, живой и воспитывается в другой семье. Это был ее первенец, который умер по непонятным причинам в роддоме Березани. Но спустя 16 лет в своём городе Мария увидела женщину с сыном, который был полной копией ее. А мама этого парня оказалась роженицей, которая лежала с Марией вместе в роддоме в день ее первых родов. Героиня уверена - ее первенца украли. И хочет доказать это с помощью теста ДНК.
9 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 30.03.2021 скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.