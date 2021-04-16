Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров познакомится с «человеком-лисой»

16 апреля 2021 14:40 Юлия Туренко
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров познакомится с «человеком-лисой»
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров познакомится с «человеком-лисой»
пресс-служба канала 1+1

Ведущий Дмитрий Комаров продолжает показывать телезрителям изнанку города Карачи, крупнейшего и одного из самых контрастных городов Пакистана.

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17 апреля в 18.20 на «1+1» выйдет новый выпуск «Мира наизнанку», в котором телезрители познакомятся с уникальными обитателями этого мегаполиса. 

Чтобы встретиться с одним из них, Дмитрий Комаров отправится в местный зоопарк, где на огромной территории обитает больше 800 животных. Но привлекают сюда посетителей не они, а создание, в существование которого сложно поверить – наполовину человек-наполовину животное. 

В мифологии существует много упоминаний о созданиях, сочетающих в себе часть тела животного и человека: русалки, кентавры, минотавры, сфинкс. Но в Пакистане есть свой аналог. Тут верят, что это не легенда. Увидеть это создание можно, просто купив билет в зоопарк. 

Сложно поверить, но в наши дни тысячи жителей приходят сюда ежедневно, чтобы увидеть необычное существо. Этот уникальный «обитатель» зоопарка – наполовину человек-наполовину лиса. С ним можно поговорить и даже загадать желание, которое, как верят пакистанцы, обязательно исполнится, - рассказал Дмитрий Комаров.

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров познакомится с «человеком-лисой» / пресс-служба канала 1+1
Сотни лет назад людей, которым приписывали «звериные» особенности тоже выставляли напоказ. Но как обстоят дела сейчас? Неужели и в наши дни такое случается? 

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Особенностью программы вот уже много лет являются уникальные герои, которых Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев встречают в разных уголках мира. «Мир наизнанку» не только рассказывает их истории телезрителям, но и часто разделяет с ними самые эмоциональные моменты, осуществляет мечты и меняет их жизнь. Миллионы поклонников программы знают героев выпусков в лицо и продолжают следить за ними в соцсетях и после эфира.

Дмитрий Комаров познакомится с «человеком-лисой» и увидит всю правду о его жизни: как он работает, о чем мечтает и с чем ему приходится справляться ради того, чтобы сводить концы с концами. 

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров познакомится с «человеком-лисой» / пресс-служба канала 1+1
«Мир наизнанку» приготовил особый сюрприз этому герою, который может в корне изменить его жизнь.

Напомним, 

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