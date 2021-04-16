Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров познакомится с «человеком-лисой»
Ведущий Дмитрий Комаров продолжает показывать телезрителям изнанку города Карачи, крупнейшего и одного из самых контрастных городов Пакистана.
Чтобы встретиться с одним из них, Дмитрий Комаров отправится в местный зоопарк, где на огромной территории обитает больше 800 животных. Но привлекают сюда посетителей не они, а создание, в существование которого сложно поверить – наполовину человек-наполовину животное.
В мифологии существует много упоминаний о созданиях, сочетающих в себе часть тела животного и человека: русалки, кентавры, минотавры, сфинкс. Но в Пакистане есть свой аналог. Тут верят, что это не легенда. Увидеть это создание можно, просто купив билет в зоопарк.
Сложно поверить, но в наши дни тысячи жителей приходят сюда ежедневно, чтобы увидеть необычное существо. Этот уникальный «обитатель» зоопарка – наполовину человек-наполовину лиса. С ним можно поговорить и даже загадать желание, которое, как верят пакистанцы, обязательно исполнится, - рассказал Дмитрий Комаров.
Дмитрий Комаров познакомится с «человеком-лисой» и увидит всю правду о его жизни: как он работает, о чем мечтает и с чем ему приходится справляться ради того, чтобы сводить концы с концами.
Напомним,