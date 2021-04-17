Хата на тата-10: сможет ли герой променять путешествия на домашнюю рутину?

Сегодня, 17 апреля в 17:00, на СТБ выйдет 5 выпуск «Хата на тата». Героем станет Виктор Мельник из небольшого села Ивановцы, на Буковине.

Мужчина считает себя настоящим европейцем. Ведь объездил всю Европу, работая там дальнобойщиком! У Вити свободный график, поэтому в перерывах между поездками он успевает попробовать французские круассаны в Париже и понежиться на побережье Италии.

Витя уверен, что жить следует так, как европейцы – на первом месте отдых, а потом уже все остальное. Между тем, его жене Маричке живется несладко, ведь она вот уже 17 лет самостоятельно справляется по хозяйству и воспитывает троих детей: 16-летнего Богдана, 11-летнюю Иванку и 9-летнюю Надю.

Мужчина домой приезжает, как на курорт: пьет пиво с друзьями, парится в сауне и устраивает дома настоящие банкеты для кумовьев и родственников. Его жена устала тянуть на себе всю семью, ведь Вити месяцами не бывает дома.

Как справится папа-европеец с тяжелой работой в родном селе? И почему против хозяина восстанут и куры, и свиньи и даже коза «Белка»? Смотрите 17 апреля в проекте «Хата на тата» на СТБ!