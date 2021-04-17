Хата на тата-10: сможет ли герой променять путешествия на домашнюю рутину?

17 апреля 2021 14:10 Юлия Туренко
Хата на тата-10: сможет ли герой променять путешествия на домашнюю рутину?
Хата на тата-10: сможет ли герой променять путешествия на домашнюю рутину?
пресс-служба

Сегодня, 17 апреля в 17:00, на СТБ выйдет 5 выпуск «Хата на тата». Героем станет Виктор Мельник из небольшого села Ивановцы, на Буковине.

Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-3: профи выставят оценки друг другу и составят рейтинг самых сильных участников
Мужчина считает себя настоящим европейцем. Ведь объездил всю Европу, работая там дальнобойщиком! У Вити свободный график, поэтому в перерывах между поездками он успевает попробовать французские круассаны в Париже и понежиться на побережье Италии.

Витя уверен, что жить следует так, как европейцы – на первом месте отдых, а потом уже все остальное. Между тем, его жене Маричке живется несладко, ведь она вот уже 17 лет самостоятельно справляется по хозяйству и воспитывает троих детей: 16-летнего Богдана, 11-летнюю Иванку и 9-летнюю Надю.

Читайте такжеКомедия "Птичка на проводе": интересные факты о фильме
Мужчина домой приезжает, как на курорт: пьет пиво с друзьями, парится в сауне и устраивает дома настоящие банкеты для кумовьев и родственников. Его жена устала тянуть на себе всю семью, ведь Вити месяцами не бывает дома.

Как справится папа-европеец с тяжелой работой в родном селе? И почему против хозяина восстанут и куры, и свиньи и даже коза «Белка»? Смотрите 17 апреля в проекте «Хата на тата» на СТБ!

Облако тегов

СТБ Хата на тата видео телешоу анонс телешоу 2021 Хата на тата-10 Хата на тата 10 сезон

Материалы по теме

Вызов-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 21.04.2021)
Сериалы

Вызов-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 21.04.2021)
Вызов-2: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
Сериалы

Вызов-2: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
Вызов-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
Сериалы

Вызов-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
Стосується кожного: Аборт в интернате (эфир от 16.04.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Аборт в интернате (эфир от 16.04.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK