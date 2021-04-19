Говорит Украина: на ток-шоу придет женщина, которая бросилась на 11-летнего сына с ножом

Говорит Украина: на ток-шоу придет женщина, которая бросилась на 11-летнего сына с ножом

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" (канал Украина), который зрители увидят во вторник, 20 апреля, женщина, которая порезала собственного сына расскажет, что ее заставило пойти на этот шаг.

В тот день между мамой ее 11-летним сыном Олегом произошла ссора, и тогда женщина взяла нож и ранила мальчика. Ребенку оказали первую помощь, а мать на два дня исчезла из дома. Почему жертвой матери стал именно младший сын? Где был отец, когда супруга совершала жуткую расправу, и при чем здесь палки и камни, станет известно в студии ток-шоу Говорит Украина

О помощи ток-шоу «Говорить Україна» попросила односельчанка семьи, где едва не произошла трагедия. Женщина была дома, когда услышала за окном детский плач. Позже прибежали внучка и супруг, которые, сказали срочно вызывать скорую и полицию, потому что их соседка Алла порезала сына.

Я чуть не умерла от увиденного! Олег рыдал и держался за голову, по рукам текла кровь Даже времени не было расспросить у ребенка, что произошло, он только сказал, что это мама на него с ножом бросилась! Я забежала в дом, чтобы найти медикаменты и обработать рану, взяла салфетки с бинтом, начала ему прикладывать. Рана была в районе виска шириной примерно 4 сантиметра. Впоследствии Олега забрали в больницу, - говорит соседка на канале «Украина».

В семье еще есть старший сын, который в тот день тоже был в доме. По словам соседей, женщина бросилась на ребенка с ножом, потому что Олег примерил одежду старшего брата Артема, а ей это не понравилось. Но есть в селе и те, кто встает на защиту женщины.

Не нужно терпеть домашнее насилие, потому что от этого страдаете не только вы, а ваши близкие и дети. Вы никогда не знаете, что станет последней каплей и в какой момент у вас сдадут нервы. Дети - самое ценное, что есть. Нужно воспитывать их в любви и уважении, подавать им достойный пример - потому что они наше будущее, - убежден ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов.

Что скажет отец детей, почему мальчиков уже изымали из семьи, и какого будущего хотят матери ее дети станет известно в студии ток-шоу.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!