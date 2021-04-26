Полезная программа: что нужно знать о редисе?

Во вторник, 27 апреля, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск «Полезной программы», посвященный королю всех весенних салатов – редису.

Этот хрустящий овощ с пикантной горчинкой обладает удивительными свойствами и при этом содержит минимум калорий. Какая редиска полезнее – белая или красная? Эффективна ли она в борьбе с вирусами и инфекционными заболеваниями? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут, на что обращать внимание при выборе раннего редиса и чем отличаются разные сорта этого популярного корнеплода.

Весенняя, хрустящая, витаминная редиска… Ее популярность объясняется не только вкусовыми качествами, но и полезными свойствами.

Редис содержит витамины группы В, А и С, а также множество микроэлементов: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, – рассказывает диетолог Елена Егорова. – Это лидер среди других овощных культур по содержанию кремния. Он укрепляет кровеносные сосуды, предотвращает отложение «плохого» холестерина и образование бляшек. Благодаря большому количеству клетчатки в редисе при его употреблении из организма выводятся токсины. Горчично-масляные гликозиды придают ему острый вкус и убивают вредные бактерии. А еще в редисе есть особенные вещества – фитонциды, своего рода натуральные антибиотики. Поэтому любители этого овоща имеют прекрасный шанс избежать простуд и воспалительных заболеваний.

Как выбрать свежую и качественную редиску? Чем полезна ее ботва? Как избавиться от характерной горчинки? Сколько можно съедать плодов? И как удивить гостей экзотическими блюдами из этого овоща, в студии «Полезной программы» расскажут ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу: диетолог Елена Егорова, агроном Виктор Подлужный, шеф-повар и телеведущая Светлана Вольнова.

Традиционно редис хорош для салатов, так как возбуждает аппетит, – говорит Светлана Вольнова. – Люблю его тонко порезать, как чипсы, добавить немного укропа, сметану, посолить… Именины сердца! А во время «Полезной программы» узнала, что редис обладает еще и омолаживающими свойствами. Витамины и антиоксиданты, которые в нем содержатся, обеспечивают защиту клеток от преждевременного старения. Буду теперь добавлять ботву в свой любимый зеленый коктейль из яблока, огурца, петрушки и сельдерея.

Смотрите выпуск ток-шоу о редисе – завтра, 27 апреля, в 10:00 на телеканале «Интер».