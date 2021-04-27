ТОП-5 сериалов телеканала "Украина"

Рейтинговые украинские телеканалы не перестают радовать зрителей новыми сериалами.

Черный цветок

Так, канал "Украина" регулярно представляет новые проекты собственного производства. Давайте взглянем на самые актуальные сериалы с этого популярного канала

Выпускницу педагогического института Леру определили на работу в молодой город Припять. Там будет работать учительницей младших классов в одной из местных школ. В этом же городе Лере посчастливилось встретить инженера-ядерщика Витаса. Девушка бесконечно счастлива со своим избранником и мечтает о собственной семье. Но в одну ночь их жизнь изменилась навсегда. Смогут ли влюбленные спастись и сохранить счастье?

Чужие грехи

Домохозяйка и мать троих детей Дарья переживает страшное горе — смерть мужа. После этого ее жизнь превращается в страшную сказку. И с каждым днем ​​она становится только страшнее. Даша становится главной подозреваемой в убийстве, дочь чудом спасается от рук работорговцев, а сын ввязывается в конфликт с наркоторговцами. Более того, изначально счастливая жизнь оказалось всего-лишь красивой оберткой. И только сама Дария может во всем разобраться. Ведь теперь больше никому верить не стоит.

Жить с Надеждой

Молодой архитектор Алексей оформляет опеку над одинокой пожилой женщиной. За это Надежда Альбертовна должна оставить ему значительное наследство — квартиру в центре Киева. Но Алексей даже не догадывается, что у старушки есть куча секретов. К тому же, Надежды Альбертовне кажется, что в опеке нуждается именно молодой архитектор. Поэтому женщина начинает активно вмешиваться в его жизнь и устанавливать собственные правила. Смогут ли эти двое жить вместе под одной крышей?

Стеклянная комната

Школьная учительница Елена не жалуется на жизнь: состоятельный муж, двое детей и красивый дом за городом. Кажется, что главные герои наслаждаются прекрасными и гармоничными отношениями. Но семейному счастью угрожают тайны прошлого. Елена прячет от родных страшный секрет, который в любой момент может раскрыться. К тому же, от девушки уже поступают намеки о том, что жизнь может развиваться совсем неожиданно для нее.

Семья Елены находит на пороге своего дома рыжего котенка. Казалось бы, невинное существо, но именно оно напоминает главной героини о том, что должно храниться в тайне. Но, похоже, кто-то знает о том, что было с девушкой в ​​прошлом. Готова ли главная героиня бороться за свое счастье и красивое будущее? Может ли она смириться с тем, что было много лет назад и совсем не дает ей покоя?

Чужие дети

Дария живет счастливой жизнью: у нее есть любимый человек, замечательный сын и мечты о покупке собственного дома. Но неожиданно в ее дом приходит беда: муж Семен соблазнился возможностью легкого и быстрого заработка. Поэтому он разоряется и должен отдать невероятные долги. Маша, подруга Дарьи, предлагает помочь и подсказывает относительно легкий способ получить большие деньги: суррогатное материнство.

Семья для этого находится достаточно быстро: жена бизнесмена Бориса никак не может забеременеть. Поэтому он выбирает Дарию, чтобы та выносила для них ребенка. Но Маша начала сильно завидовать своей подруге, только услышала об обещанной сумме. Поэтому она уговорила жену Бориса взять обеих матерей, на всякий случай. Но неожиданно и Маша, и Даша беременеют. А после родов оказывается, что жена Бориса считает ребенка Дарьи "браком". Поэтому брать его себе не соглашается.

Где смотреть сериалы на телеканале "Украина"

Десятки тысяч украинцев выбирают интернет-телевидение для просмотра топовых сериалов. Одним из самых популярных ОТТ-сервисов в Украине является Divan.TV. Он предлагает смотреть лучшие телешоу, фильмы и сериалы везде, где есть интернет. Также зрители получают доступ к библиотеке мировых кинохитов без доплат. Все многообразие качественного контента доступно на Smart TV, мобильных устройствах и компьютерах.

Сейчас сервис предлагает попробовать его возможности всего за 1 грн на первые 14 дней. Этого как раз достаточно для знакомства. А чтобы присоединиться к семье Divan.TV, нужен лишь доступ к скоростному интернету.