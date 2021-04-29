На Интере – премьера 4-серийной мелодрамы "Источник"

В субботу, 1 мая, в 16:15 на Интере – премьера мелодрамы «Источник» производства Украинской продакшн студии. Главные герои борются за жизнь любимых, а также противостоят незаконным действиям местных властей.

Чиновник Минздрава и столичный щегол Максим Скоробогатов по поручению министра едет в командировку в провинциальный город Зорянск. Он должен расформировать местную больницу, на месте которой планируется создать современный медицинский центр. Однако по приезду у мужчины обостряется хронический гастрит, и он попадает в ту самую больницу, которую ему предстоит закрыть. К его удивлению, оказывается, что жизнь здесь бьет ключом, врачи, несмотря на тотальную нехватку самого необходимого, мужественно борются за каждого пациента. Здание расположено рядом с минеральным источником, вода которого считается целебной. Терапевт Ольга Матешко рекомендует Максиму пройти питьевой курс – и ему действительно становится лучше. У молодого чиновника возникает симпатия к девушке. Кроме того, оказывается, что главврач больницы – Модест Иванович Карпиловский – бывший преподаватель Максима.

Он понимает, что больницу хотят уничтожить, ее коллектив выгнать на улицу, а рядом с источником построить элитный санаторий для избранных. Самому Максиму тоже становится ясно, что мэр Зорянска преследует свои цели. Столичный чиновник становится реальной угрозой для местных коррупционеров…

Главные роли в мелодраме сыграли Александр Ратников и Олеся Фаттахова. Актерам не пришлось искать общий язык: это уже третий их совместный проект.

С Александром мы знакомы давно. В 2007 году снимались в одном сериале, затем играли вместе в театральном спектакле. Поэтому нам нет нужды выстраивать отношения – контакт уже есть: крепкий, рабочий, – рассказывает Олеся Фаттахова.

Актриса признается, что на предложение присоединиться к актерскому составу «Источника» согласилась сразу же после прочтения сценария, потому что для нее важно работать в проектах, которые помогают людям: вселяют надежду, чему-то учат и просто дарят хорошее настроение.

Принимаясь за эту работу, я понимала, что в ней есть действительно важные и животрепещущие темы, – поясняет актриса. – Например, борьба за жизнь единственного и любимого сына. Очень болезненная и колючая история, так как я тоже мама. Очень хотелось подарить сил и надежды тем родителям, которые сталкиваются с подобной проблемой. Еще в фильме есть любовь, обман, прощение, борьба против незаконных действий власти… Каждый зритель найдет в этом сериале что-то свое.

Терапевт Ольга Матешко, которую сыграла Олеся Фаттахова, – женщина с непростой судьбой. С одной стороны, она хочет любить и быть любимой, с другой – очень боится быть снова обманутой любимым мужчиной. Усложняет ситуацию и болезнь сына, на борьбу с которой у женщины уходит много сил и времени.

Моя героиня отталкивает Максима, потому что не доверяет ему, – рассказывает актриса. – В молодости ее обманули, сделали очень больно. Поэтому она не спешит бросаться в омут чувств и рисковать своим душевным спокойствием. И лишь благодаря тому, что Ольга видит со стороны Максима заботу о главном человеке в ее жизни - ее сыне – она дает волю чувствам.

Но оправдает ли Максим Скоробогатов веру Ольги в него или женщину ждет очередное разочарование?

Основные съемки мелодрамы «Источник» проходили в Киеве и пригороде в феврале этого года, однако часть сцен доснимали в конце марта. Это вызвало некоторые сложности, ведь погода в столице к тому моменту кардинально изменилась.

Февраль был очень снежный и морозный, чего не скажешь о марте: на момент съемок снег в городе уже растаял, кое-где даже успела вырасти зеленая трава, – вспоминает Олеся. – Поэтому, чтобы снять некоторые сцены, команде сериала пришлось декорировать асфальт и зеленую траву специальным синтепоном. В кадре он выглядит как снег.

Помимо Александра Ратникова и Олеси Фаттаховой, в сериале также снялись Дмитрий Шевченко, Леонид Громов, Максим Боряк, Дмитрий Сова.

Удастся ли Максиму Скоробогатову противостоять коррупционерам и сохранить больницу вместе с ее целебным источником? Смотрите 4-серийную мелодраму «Источник» уже в эту субботу, 1 мая, в 16:15 эксклюзивно на «Интере».

Сериал «Источник»

Жанр: мелодрама

Количество серий: 4

Производство: «Украинская продакшн студия»

Генеральный продюсер: Ирина Заря

Автор сценария: Мария Рождественская

Режиссер-постановщик: Андрей Иванов

Оператор-постановщик: Сергей Рябец

Художник-постановщик: Алена Остапенко

В главных ролях: Олеся Фаттахова, Александр Ратников, Дмитрий Шевченко, Леонид Громов, Дмитрий Сова, Максим Боряк.