Холостяк-11: девушки раскроются по-новому для Михаила после знакомства с родителями участниц
В 10 выпуске романтического реалити «Холостяк» на СТБ состоится долгожданное знакомство с родителями участниц.
Настал тот момент, когда девушки познакомят главного героя со своими семьями. Безусловно, этап волнительный и ответственный как для самого Михаила, так и для участниц.
Во время знакомства с родителями Ани все будет складываться легко и непринужденно. Появится ощущение, будто все не впервые собираются вместе за одним столом. Пока… Неужели свадебные фото заставят Холостяка сомневаться в девушке?
Помимо общения с родственниками и друзьями, каждая участница побывает на индивидуальном свидании с Холостяком в родных местах. Кроме того, главного героя и одну из его спутниц ждет мастер-класс от кулинарного эксперта Евгения Клопотенко.
Не пропустите! Отпустила ли Аня свое прошлое? Какие тайны Розали раскроются во время общения с ее мамой? Почему Джессика будет невероятно волноваться на Церемонии роз? И что Даше будет сложно выразить словами?
Смотрите уже сегодня, 7 мая, в 19:00 на телеканале СТБ 10 выпуск проекта «Холостяк».