Холостяк. Как выйти замуж: стоит ли прислушиваться к мнению близких в выборе второй половинки

13 мая 2021 13:25 Юлия Туренко
Холостяк. Как выйти замуж: стоит ли прислушиваться к мнению близких в выборе второй половинки
Холостяк. Как выйти замуж: стоит ли прислушиваться к мнению близких в выборе второй половинки
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 13 мая, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж».

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Ведущий вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк» поговорят о волнительном этапе в жизни каждой пары – знакомстве с родителями. Есть ли правильная тактика поведения? 

В прошлую пятницу участницы реалити «Холостяк» познакомили Михаила со своими близкими. 

И в проекте, и в обычной жизни это очень ответственный момент. Сегодня узнаем, как не провалить знакомство с родителями и заложить фундамент здоровых отношений избранника с семьей, – рассказывает Григорий Решетник.

Разобраться в правилах знакомства с родителями помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян. 

Холостяк. Как выйти замуж: стоит ли прислушиваться к мнению близких в выборе второй половинки / пресс-служба канала СТБ
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Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Джесика, Даша, Розали и Аня. 

Стоит ли прислушиваться к мнению близких в выборе второй половинки? Что делать, если избранница или избранник не понравился семье? А также – откровенные признания участниц. Удастся ли Джессике преодолеть боль, длиною в жизнь? Не пропустите! 

Смотрите ток-шоу «Как выйти замуж», 13 мая, в 19:00 на СТБ!

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