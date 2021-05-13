Холостяк. Как выйти замуж: стоит ли прислушиваться к мнению близких в выборе второй половинки
Сегодня, 13 мая, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж».
В прошлую пятницу участницы реалити «Холостяк» познакомили Михаила со своими близкими.
И в проекте, и в обычной жизни это очень ответственный момент. Сегодня узнаем, как не провалить знакомство с родителями и заложить фундамент здоровых отношений избранника с семьей, – рассказывает Григорий Решетник.
Разобраться в правилах знакомства с родителями помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян.
Стоит ли прислушиваться к мнению близких в выборе второй половинки? Что делать, если избранница или избранник не понравился семье? А также – откровенные признания участниц. Удастся ли Джессике преодолеть боль, длиною в жизнь? Не пропустите!
Смотрите ток-шоу «Как выйти замуж», 13 мая, в 19:00 на СТБ!